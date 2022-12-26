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Благотворительность ♥

«Наши дети»: от Форштадта до Молодежного

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«Наши дети»: от Форштадта до Молодежного

Клуб «Кіраўнік» поздравил с Новым годом семью Натальи Рудяк.

В роли Деда Мороза в эти предновогодние дни выступил руководитель делового клуба «Кіраўнік» при Бобруйской городской ассоциации промышленников и предпринимателей Виктор Данилович Горбанев. Участвуя в широкомасштабной благотворительной акции «Наши дети», общественная организация уполномочила его навестить одну их многодетных семей и вручить подарки. И вот 24 декабря почетное поручение было выполнено. Пригласительные билеты на праздничные утренники и сладкие гостинцы получили Дарина, Марк и Глеб Рудяки.

Их мама Наталья Александровна рассказала, что работает воспитателем в открывшемся два года назад  замечательном детском саду № 84, а муж Николай Николаевич – на «Белшине». Добавлю, что дружная семья живет в новой квартире на проспекте Строителей нашего молодого микрорайона Молодежного. Она желает всем бобруйчанам счастья, здоровья и всего хорошего, а главное – мира для всего мира в наступающем 2023 году.

Александр Казак,
Фото автора

 

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