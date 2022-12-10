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Благотворительность ♥

«Наши дети». Где ждут новогоднего чуда больше всего

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«Наши дети». Где ждут новогоднего чуда больше всего

Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» проводится в Беларуси с 15 декабря 2022-го по 15 января 2023-го. Во всех регионах страны она пройдет с поддержкой волонтеров, представителей сферы образования, высших учебных заведений, студентов, чиновников, социально-активных граждан.

Бобруйск ежегодно принимает активное участие в благотворительной акции и согревает детские сердца сюрпризами, подарками и вниманием. Социальный приют, детский дом, детская больница, Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, дома семейного типа – лишь небольшой список, где ждут не просто праздник, а настоящее новогоднее чудо.

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