«Наши дети». Где ждут новогоднего чуда больше всего
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Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» проводится в Беларуси с 15 декабря 2022-го по 15 января 2023-го. Во всех регионах страны она пройдет с поддержкой волонтеров, представителей сферы образования, высших учебных заведений, студентов, чиновников, социально-активных граждан.
Бобруйск ежегодно принимает активное участие в благотворительной акции и согревает детские сердца сюрпризами, подарками и вниманием. Социальный приют, детский дом, детская больница, Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, дома семейного типа – лишь небольшой список, где ждут не просто праздник, а настоящее новогоднее чудо.
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