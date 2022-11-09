Наше в тренде. О продукции, новых коллекциях и предпочтениях потребителей рассказали на «Славянке»

В фирменном магазине ОАО «Славянка», который расположен в здании бобруйской швейной фабрики, всегда огромный выбор верхней мужской и женской одежды из меха, натуральной кожи, различных тканей. Мягкие пальто, стильные плащи, спортивные куртки, утепленные жилеты… Модели, фасоны и расцветки удовлетворят как любителей классического стиля, так и модных направлений. Покупателю предлагают удобные, красивые, качест­венные вещи по приемлемым ценам. Это отличительные черты швейной продукции «Славянки». И такое выгодное их соотношение достигается большим трудом всех специалистов, начиная от закупки сырья и заканчивая реализацией в фирменных магазинах.

В коллективе добросовестно трудятся около тысячи работников разных специальностей. Ежегодно предприятие выпускает 760 тысяч единиц швейных изделий. О продукции, новых коллекциях и предпочтениях потребителей рассказали специалисты ОАО «Славянка» – начальник отдела маркетинга Наталья Суна и начальник экспериментального цеха Оксана Липовка.

– С каждым годом наблюдается расширение ассортимента. В этом году чем пополнились коллекции?

– В этом году мы расширили ассортимент изделий из искусственного меха – это куртки, пальто, комбинированные изделия из стеганого полотна с мехом, а также разработали женскую шапку-­панаму из экомеха. С начала года запустили новую линейку галантерейной продукции – текстильные женские сумки-­шопперы, которые шьют из стеганого полотна. Изделия смотрятся модно и современно, а главное – они легкие, вместительные и экологичные.

– Школьная одежда – масштабное и востребованное направление в производстве «Славянки». Создано большое количество моделей, которые пользуются спросом у учащихся. Какие перспективы на следу­ющий учебный год?

– Действительно, одежда делового стиля традиционно является одним из основных видов выпускаемого ассортимента, в котором мы постоянно совер­шенствуемся, чтобы обеспечить высокое качество. Коллекция школьной одежды от бобруйской швейной фаб­рики была по достоинству оценена на выставке-­презентации «Вперед в будущее», организованной концерном «Беллегпром» в Минске в апреле этого года. Дизайнеры «Славянки» постарались сделать капсульную коллекцию, которая включает до 4 изделий – юбку, брюки, жилет и блузу. Их можно сочетать между собой и комбинировать. Новинка сезона для мальчиков – бомберы более свободного покроя как альтернатива строгому пиджаку. Особенность нашей школьной одежды – практичность и удобная посадка. Главные симпатии вызвали изделия из трикотажных полотен, что сегодня для молодежи комфортно, современно и недорого. Успехом пользовались и модели из натуральных хлопчатобумажных тканей. Учитываем модные тенденции, стараемся сделать одежду школьников не только удобной, но и красивой. У ребят по-прежнему остаются популярными костюмы в клетку, с разными дизайнерскими элементами. Мы освоили термопечать и можем нанес­ти любую надпись или рисунок на изделие. В этом году продолжаем расширять модельный ряд одежды делового стиля для школьников в соответствии с рекомендациями Министерства образования. Материалы, из которых изготавливается школьная форма в ОАО «Славянка», натуральные, поэтому безопасные и комфортные, приятные на ощупь. Цветовая гамма выдержана в спокойных тонах: темно-синий, светло- и темно-серый, шоколадный (коричневый) и черный. К слову, для пошива «Славянка» использует в основном отечественное сырье.

– В разгар пандемии фабрика активно шила маски, защитную одежду для медперсонала. Сейчас сохранилось это направление работы?

– В нынешнем году спрос на эту категорию товара значительно снизился, отгрузки одежды медицинского назначения незначительные. Но при необходимости предприятие готово возобновить производство.

– Какая одежда фабрики пользуется популярностью у бобруйчан?

– Мне кажется, нет таких категорий, которые можно было бы особо выделить. Все зависит от сезона. В подготовительный к школе летний период повышенный спрос был на изделия из трикотажных полотен – жилеты, джемпера-обманки с рубашечным воротником для мальчиков, сарафаны и брюки-палаццо для девочек. В данный момент популярны стеганые пальто, куртки с элементами стежки и с отделкой из меха. В нынешнем сезоне очень модны шапки-панамы из экомеха, текстильные сумки.

– Как представлена продукция «Славянки» в торговой сети?

– Мы поставляем широкий ассортимент продукции на внутренний рынок страны. Почти во всех городах можно найти изделия «Славянки». Большая часть продукции отгружается в наши фирменные магазины и в областные универмаги. Основные партнеры – универмаги Минска (ЦУМ, «Немига», «Беларусь», ГУМ, «Кирмаш»). Детская одежда представлена в торговой сети «Буслик». Работаем также с крупным Интернет-­магазином Wildberries. В этом году мы открыли собственный Интернет-­магазин. Благодаря этому любой житель нашей страны может приобрести продукцию бобруйской швейной фабрики через пункт выдачи «Белпочта».

– С какими странами сотрудничаете, куда отправляете товар на экспорт?

– Изделия «Славянки» очень востребованы в регионах Российской Федерации. Россия – наш основной торговый партнер, на долю которого приходится около 70 процентов экспортной продукции.

– Какие разрабатываются новые модели одежды, аксессуаров? Что будет модно зимой и будущей весной?

– Группа модельеров разрабатывает новые модели, ориентируясь на модные тенденции и тренды по дизайну одежды. В сезоне осень-зима 2022/23 сохранят актуальность модели оверсайз. Мы разработали коллекцию зимних пальто из плащевых тканей прямого силуэта свободного кроя. Несмотря на объемный пакет материалов, изделия достаточно легкие и уютные.

Теймураз Бочоришвили, директор ОАО «Славянка»:

– Наше предприятие успешно заканчивает программу 2022 года. Для того чтобы выполнить все показатели бизнес-плана, коллективу, конечно, необходимо очень ответственно отработать оставшиеся до конца года дни, потому что план напряженный. Сегодня предприятие работает в основном на рынки Беларуси и России, небольшая часть экспорта идет в Польшу. Ситуация на внутреннем рынке для нас была благоприятная: продажи постоянно растут, хорошие показатели у фирменной торговли. Такая экономическая ситуация на предприятии позволила нам обеспечить рост зарплат и выполнить все обязательства, которые заложены в коллективном договоре по социально-партнерскому плану. И самое главное – мы не забываем об инвестиционной программе. Годовой план по инвестициям у нас уже перевыполнен (около 150 процентов). Знаковым событием этого года для ОАО «Славянка» стало открытие флагманского фирменного магазина в торговом центре «Столица». Несколько недель магазин работает и показывает, что пользуется популярностью, а спрос на нашу продукцию растет.

Маргарита Бушуева,

фото Александра Анташкевича