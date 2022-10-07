«Наша работа – радовать людей». Как работники культуры готовятся к профессиональному празднику

Татьяна Зайцева руководит Дворцом искусств – крупнейшим центром организации культурно-досуговой деятельности и клубной системы Бобруйска. Это главная концертная площадка города, где выступают профессиональные творческие коллективы и где работают с любительскими. сюда приходят в свободное время заниматься в объединениях по интересам, в студиях и клубах, ансамблях и хорах дети и взрослые разного возраста. Более 40 творческих коллективов – большая семья креативных и увлеченных людей. Дворец – организатор крупномасштабных мероприятий в Бобруйске, концертов к праздничным датам и знаменательным событиям, городских конкурсов и фестивалей.

– В сферу культуры я пришла всего год назад, и для меня это был год открытий. Когда люди находятся по ту сторону сцены, они видят шоу, праздник и мыслят эмоциями «понравилось – не понравилось». Когда работаешь руководителем учреждения культуры и находишься внутри всей этой жизни, ощущаешь себя по-иному. Начинаешь изучать правила, как это должно быть, опираешься на опыт других учреждений. Дворец искусств занимается большими массовыми проектами в городе, поэтому хочется внедрить все лучшее, что видишь на областных и республиканских мероприятиях. Это очень трудоемкий системный подход в культуре. И если жить одним днем от праздника к празднику, ничего не получится. Начинается все с того, какие задачи мы ставим перед коллективом, что мы хотим увидеть, что нужно нашему городу. Работник культуры не может стоять на одном месте, он всегда должен искать, узнавать, постигать, пробовать. И пусть даже будут ошибки, пусть будут незначительные успехи, но в этом и есть движущая сила, стремление к прогрессу.

Дворец живет своей жизнью, и это постоянно кипящая работа. Любой концерт начинается с концепции, после происходит подбор номеров. И это тоже своего рода философия. Мы думаем, что хотим сказать, какие эмоции вызовет у зрителя номер, удастся ли достичь цель, которую планируем этим концертом. Дальше идут режиссерская постановка, работа коллективов, репетиции, шитье и подгон костюмов. Видеоряд на сценическом экране тоже требует большого умения. Подобранный материал должен соответствовать номеру, но не перетягивать внимание от выступающего коллектива, а быть дополнением, слиться в унисон. Наша общая задача – сделать из задумки прекрасное мероприятие, чтобы понравилось зрителю. Это большая ответственность и нелегкий ­каждодневный труд. И от того, как работает команда, зависит результат. В августе обычно проходит набор в наши студии и кружки, приходят на работу молодые специа­листы. Закрепляем наставничество, чтобы адаптационный период для молодежи в нашем коллективе был более мягким, максимально уделяем им внимание, чтобы оставались у нас работать надолго.

Дворец искусств – это еще и площадка для выступления артистов белорусской эстрады, зарубежных исполнителей. Мы сегодня должны не просто подготовить зал, но и создать условия, чтобы артист почувствовал особую атмосферу. Стараемся разнообразить концертную деятельность. Хочется, чтобы бобруйский зритель развивался, чтобы люди находили время всей семьей посетить мероприятия и имели представление о белорусской культуре.

В преддверии профессионального праздника хочу пожелать всем работникам культуры неиссякаемой энергии, творческого потенциала, оптимизма и веры в свои силы. В семьях чтобы царили взаимопонимание и любовь. Чтобы окружали только добрые и позитивные эмоции. Чтобы любовь от зрителя всегда доходила до сердец каждого участника культурного процесса. Чтобы жители Бобруйска всегда находили возможность поблагодарить тех, кто создает для них праздники, дарит душевное тепло, гармонию. Чтобы каждое доброе слово заряжало желанием трудиться на благо города и людей. Счастья, любви, благодарных зрителей, взглядов, аплодисментов! Чтобы работники культуры чувствовали, что их работа всегда нужна.