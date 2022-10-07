«Наша работа – радовать людей». Как работники культуры готовятся к профессиональному празднику
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Творческий подход, неиссякаемая фантазия, умение дарить радость и улыбки – это все о них, о работниках культуры, которые 9 октября отмечают профессиональный праздник. В сфере культуры нашего города работает множество талантливых людей. Актеры и певцы, руководители учреждений культуры и любительских коллективов, вокалисты и танцоры, литераторы и художники делают наш мир ярче и богаче, сохраняют исконно белорусские культурные традиции и создают новые.
Придя на концерт или в театр на спектакль, зрители с благодарностью воспринимают красоту и блестящие выступления. И мало задумываются, сколько труда и душевных сил вложено в то, чтобы мероприятие состоялось и прошло на достойном уровне. Ведь кто-то руководит процессом, заботится о техническом состоянии закулисья, придумывает сценарии праздников, готовит артистов, выходит к микрофону. У наших героев профессии разные, но объединяют их всех культура и сцена. Какой они видят свою работу? Что в профессии их радует, удивляет? Чем гордятся? К чему стремятся?
Татьяна Зайцева руководит Дворцом искусств – крупнейшим центром организации культурно-досуговой деятельности и клубной системы Бобруйска. Это главная концертная площадка города, где выступают профессиональные творческие коллективы и где работают с любительскими. сюда приходят в свободное время заниматься в объединениях по интересам, в студиях и клубах, ансамблях и хорах дети и взрослые разного возраста. Более 40 творческих коллективов – большая семья креативных и увлеченных людей. Дворец – организатор крупномасштабных мероприятий в Бобруйске, концертов к праздничным датам и знаменательным событиям, городских конкурсов и фестивалей.
– В сферу культуры я пришла всего год назад, и для меня это был год открытий. Когда люди находятся по ту сторону сцены, они видят шоу, праздник и мыслят эмоциями «понравилось – не понравилось». Когда работаешь руководителем учреждения культуры и находишься внутри всей этой жизни, ощущаешь себя по-иному. Начинаешь изучать правила, как это должно быть, опираешься на опыт других учреждений. Дворец искусств занимается большими массовыми проектами в городе, поэтому хочется внедрить все лучшее, что видишь на областных и республиканских мероприятиях. Это очень трудоемкий системный подход в культуре. И если жить одним днем от праздника к празднику, ничего не получится. Начинается все с того, какие задачи мы ставим перед коллективом, что мы хотим увидеть, что нужно нашему городу. Работник культуры не может стоять на одном месте, он всегда должен искать, узнавать, постигать, пробовать. И пусть даже будут ошибки, пусть будут незначительные успехи, но в этом и есть движущая сила, стремление к прогрессу.
Дворец живет своей жизнью, и это постоянно кипящая работа. Любой концерт начинается с концепции, после происходит подбор номеров. И это тоже своего рода философия. Мы думаем, что хотим сказать, какие эмоции вызовет у зрителя номер, удастся ли достичь цель, которую планируем этим концертом. Дальше идут режиссерская постановка, работа коллективов, репетиции, шитье и подгон костюмов. Видеоряд на сценическом экране тоже требует большого умения. Подобранный материал должен соответствовать номеру, но не перетягивать внимание от выступающего коллектива, а быть дополнением, слиться в унисон. Наша общая задача – сделать из задумки прекрасное мероприятие, чтобы понравилось зрителю. Это большая ответственность и нелегкий каждодневный труд. И от того, как работает команда, зависит результат. В августе обычно проходит набор в наши студии и кружки, приходят на работу молодые специалисты. Закрепляем наставничество, чтобы адаптационный период для молодежи в нашем коллективе был более мягким, максимально уделяем им внимание, чтобы оставались у нас работать надолго.
Дворец искусств – это еще и площадка для выступления артистов белорусской эстрады, зарубежных исполнителей. Мы сегодня должны не просто подготовить зал, но и создать условия, чтобы артист почувствовал особую атмосферу. Стараемся разнообразить концертную деятельность. Хочется, чтобы бобруйский зритель развивался, чтобы люди находили время всей семьей посетить мероприятия и имели представление о белорусской культуре.
В преддверии профессионального праздника хочу пожелать всем работникам культуры неиссякаемой энергии, творческого потенциала, оптимизма и веры в свои силы. В семьях чтобы царили взаимопонимание и любовь. Чтобы окружали только добрые и позитивные эмоции. Чтобы любовь от зрителя всегда доходила до сердец каждого участника культурного процесса. Чтобы жители Бобруйска всегда находили возможность поблагодарить тех, кто создает для них праздники, дарит душевное тепло, гармонию. Чтобы каждое доброе слово заряжало желанием трудиться на благо города и людей. Счастья, любви, благодарных зрителей, взглядов, аплодисментов! Чтобы работники культуры чувствовали, что их работа всегда нужна.
Любое мероприятие надо выносить, придумать концепцию, обдумать идею, просчитать. Когда делал реконструкцию, продумывал действие согласно истории Бобруйска и соблюдал хронологию тех дней. Даже направление движения немецких захватчиков определил правильно на местности.
Главный режиссер Дворца искусств Анатолий Бриченок – вдохновитель, автор и постановщик не только «дворцовых», но и масштабных городских мероприятий, которые видели тысячи бобруйчан на открытых площадках на площади Победы, площади Ленина или возле Ледового дворца. Многим запомнилась его военно-историческая реконструкция «Наследники победителей», которая прошла на территории крепости к празднованию 9 Мая в 2021 году. В центре постановки события довоенного, оккупированного и освобожденного Бобруйска, участниками которой стали около 500 человек.
– Любое мероприятие надо выносить, придумать концепцию, обдумать идею, просчитать. Когда делал реконструкцию, продумывал действие согласно истории Бобруйска и соблюдал хронологию тех дней. Даже направление движения немецких захватчиков определил правильно на местности. Все тексты были выстроены на основе документальных фактов, в действие постановки вкраплялись номера художественных коллективов, – рассказал Анатолий Иванович. – В процессе работы над сценарием обмениваешься опытом с другими, находишь интересные ходы, потом пишешь тексты – не просто «из головы», а конструктивные, на конкретную тему массового мероприятия или концерта. Все выступления должны гармонично переплетаться. Поэтому я заранее отсматриваю коллективы, ставлю задачи руководителям, подбираю номера, которые наиболее подходят именно к заданной тематике. Мне надо соединить их на сцене так, чтобы была логика развития от номера к номеру, чтобы они были связаны одной нитью через всю программу, чтобы вкупе все красиво смотрелось. И вот когда попадаешь «в десятку», зрители привыкают к хорошему, нужно продолжать это развивать, создавать атмосферу. Этим загораешься, живешь и творишь новые программы.
Сейчас Анатолий Бриченок работает над постановкой выступлений на площадке Бобруйска на областном празднике «Дожинки». В планах сделать во Дворце искусств документально-познавательную программу для детей. «Будет космическое музыкально-танцевальное представление – путешествие на край Вселенной. Я загорелся этой идеей. У нас хороший экран на сцене и возможность показать планеты и звезды, чтобы детям было по-настоящему интересно», – поделился задумкой главный режиссер.
Один из самых узнаваемых и известных творческих коллективов Дворца искусств – заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь образцовый театр песни «Шина-най» – в этом году отмечает 30-летний юбилей. Неизменно на протяжении этих лет руководитель Алла Ефименко (Почетный гражданин Бобруйска) из маленьких детишек растит звездочек эстрады, которые прославляют Бобруйск, привозят награды с конкурсов даже международного уровня. Концерты «Шина-най» смотрятся на одном дыхании и всегда дарят теплые и светлые эмоции.
– Мы, культработники, ходим на работу как на праздник, – улыбается Алла Евгеньевна. – Идешь на занятия с хорошими мыслями, потому что тебя окружают очень позитивные дети, приходят интересные новые солисты, особенно малыши. На твоих глазах меняется поколение. Благодаря общению с ними хочется жить, хочется творить. Меня радуют и мои «взрослые дети», которые уже сами мамы и папы, но продолжают выступать в коллективе. Удивляет, как они находят время посещать репетиции, участвовать в концертах. Горжусь, что по первому звонку они готовы прийти на мероприятие и подарить настроение зрителям. Я очень благодарна и горжусь своими детьми, которые представляют наш город на конкурсах и на концертах, чтобы о Бобруйске знали и слышали. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех бобруйчан 22 октября на наш концерт «Юбилей на бис» к 30-летию коллектива. Наша работа – радовать людей, поэтому в профессиональный праздник желаю всем работникам культуры получать удовольствие от каждодневного труда. Крепкого вам здоровья, успехов и благодарных зрителей.
Часто слышу благодарные слова от зрителей. В работе стремишься ко многому: не повторяться, быть разнообразным, чтобы роль получалась глубокая по мысли и содержанию. Стараюсь даже простой образ обогатить и играть на сцене так, чтобы было интересно зрителю.
Александр Парфенович – заслуженный артист Республики Беларусь, Почетный гражданин Бобруйска, ведущий мастер сцены театра драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича. Его вклад в культурное наследие города и страны – более ста ролей на сцене в классических и современных постановках, в детских спектаклях, участие в различных кинофильмах и телепроектах.
– Театр – моя жизнь уже на протяжении 47 лет. О другой профессии я не мечтал, все силы направлял на то, чтобы стать актером. После окончания театрально-художественного института по распределению попал в Бобруйск, с тех пор тружусь здесь. Город благосклонно принял меня. Часто слышу благодарные слова от зрителей. В работе стремишься ко многому: не повторяться, быть разнообразным, чтобы роль получалась глубокая по мысли и содержанию. Стараюсь даже простой образ обогатить и играть на сцене так, чтобы было интересно зрителю. А если уж тебе выпали такие роли, как в спектакле «А дальше тишина», благодарю судьбу за это.
Культурная жизнь Бобруйска насыщенна: театральные гастроли, концерты эстрадных исполнителей, выставки. Всюду даже и не успеть, чтобы посмотреть все, что предлагают. Наш город очень музыкальный и танцевальный, в нем много творческих коллективов, особенно детских, которые готовят основу и новое поколение талантов для культуры Беларуси.
Мы часто говорим: любите театр в себе, а не себя в театре. А еще я бы сказал: любите культуру в себе. Самые наилучшие поздравления работникам культуры, пожелания здоровья и энергии, тогда удается все, что хочешь, к чему стремишься.
Маргарита Бушуева, фото Александра Анташкевича, Виктора Чабана.