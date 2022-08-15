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Население Земли достигло 8 млрд человек

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Население Земли достигло 8 млрд человек

Численность человечества превысила 8-миллиардный рубеж и продолжает расти, таковы данные виртуального счетчика на сайте Countrymetrics.info, который отображает статистику в режиме реального времени.

Согласно данным ресурса, мужчин на планете на 1% больше, чем женщин. В рейтинге 20 самых густонаселенных стран Земли по состоянию на 14 августа Россия оказалась на девятом месте с населением в 146 060 101. Первые три места у Китая - 1 456 049 258 человек, Индии - 1 418 972 027 человек, и США - 336 583 305 тыс. человек.

По данным ресурса, чаще всего земляне умирают от ишемической болезни сердца - почти в 16% случаев. На втором месте инсульты, на третьем - острые инфекции нижних дыхательных путей.

Согласно данным Белстата, по состоянию на 1 января 2022 года в Беларуси проживает 9 млн 255 тыс. 524 человека. Из них мужчин — 4 мнл 278 тыс. 488, женщин — 4 млн 977 тыс. 036.

Подготовил Виктор ЧАБАН. По материалам РИА Новости

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