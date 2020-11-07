НАСА показало необычное фото темного солнца

Изображение сформировано на основе информации от Обсерватории солнечной динамики (Solar Dynamics Observatory, SDO) — космического аппарата, запущенного ещё в феврале 2010 года.

На снимке совмещены результаты наблюдений Солнца в двух диапазонах длин волн. Яркие области — это зоны повышенной активности, которые выделяют большое количество энергии.

В целом, на изображении наше светило выглядит очень необычно, напоминая фонарь из тыквы, что особенно актуально в свете недавно прошедшего Хэллоуина.

Добавим, что Обсерватория солнечной динамики создана в рамках программы «Жизнь со Звездой» (Living With a Star), целью которой является получение информации о солнечно-земных связях, непосредственно влияющих на жизнь людей.

Для исследования Солнца также применяется зонд Parker Solar Probe, запущенный в 2018 году. Этот аппарат уже смог подойти к нашему светилу на рекордно близкое расстояние.