НАСА показало необычное фото темного солнца
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Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) представило уникальное изображение Солнца: на снимке наше светило выглядит как зловещий тёмный диск с яркими завихрениями.
Изображение сформировано на основе информации от Обсерватории солнечной динамики (Solar Dynamics Observatory, SDO) — космического аппарата, запущенного ещё в феврале 2010 года.
На снимке совмещены результаты наблюдений Солнца в двух диапазонах длин волн. Яркие области — это зоны повышенной активности, которые выделяют большое количество энергии.
В целом, на изображении наше светило выглядит очень необычно, напоминая фонарь из тыквы, что особенно актуально в свете недавно прошедшего Хэллоуина.
Добавим, что Обсерватория солнечной динамики создана в рамках программы «Жизнь со Звездой» (Living With a Star), целью которой является получение информации о солнечно-земных связях, непосредственно влияющих на жизнь людей.
Для исследования Солнца также применяется зонд Parker Solar Probe, запущенный в 2018 году. Этот аппарат уже смог подойти к нашему светилу на рекордно близкое расстояние.
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