NASA опубликовало панорамный снимок Марса

Первую полноценную панораму Марса склеили из 142 фото. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте агентства.

Основу панорамы составляют изображения, которые запечатлела камера Mastcam-Z сразу после посадки марсохода 18 февраля. Из них с помощью графического редактора собрали цельный панорамный снимок на 360 градусов.