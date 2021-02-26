NASA опубликовало панорамный снимок Марса
belta 68 0
Первую полноценную панораму Марса склеили из 142 фото. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте агентства.
Основу панорамы составляют изображения, которые запечатлела камера Mastcam-Z сразу после посадки марсохода 18 февраля. Из них с помощью графического редактора собрали цельный панорамный снимок на 360 градусов.
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