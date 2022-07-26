Нас спорт зовет – привет, турслёт!

Накануне состоялся первый республиканский турслет Министерства внутренних дел и сотрудники Департамента охраны Могилевской области приняли в этом спортивном мероприятии активное участие.

Турслёт – это хорошая возможность проявить самые лучшие качества и пожелаем нашей делегации счастливого пути! День обещает быть насыщенным и интересным!

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