Нас спорт зовет – привет, турслёт!
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Накануне состоялся первый республиканский турслет Министерства внутренних дел и сотрудники Департамента охраны Могилевской области приняли в этом спортивном мероприятии активное участие.
Турслёт – это хорошая возможность проявить самые лучшие качества и пожелаем нашей делегации счастливого пути! День обещает быть насыщенным и интересным!
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Нас спорт зовет – привет, турслёт!
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