«Нас большинство, мы вместе и мы – за Беларусь!» Бобруйчане вышли на шествие в поддержку мира, спокойствия и стабильности в стране

Хмурая ноябрьская погода не стала помехой для бобруйчан, которые всем сердцем радеют за будущее родной страны: несколько сотен человек вышли этим субботним утром на шествие за мирную, стабильную и процветающую Беларусь.

Маршрут начался с площади Ленина, дальше бобруйчане с национальными флагами и цветами направились в сторону другой знаковой площади – Победы, активно высказывая по дороге свою гражданскую позицию.

Открытые, искренние, честные перед собой и своей Родиной бобруйчане дружно скандировали: «За Беларусь!», «Когда мы едины – мы непобедимы!», «Фашизм не пройдет!». Поддерживали шествующих и прохожие: кто-то одобряюще хлопал, кто-то присоединялся к колонне.

Завершилось шествие возложением цветов, память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.

Поддержать бобруйчан приехал и столичный гость – певец и музыкант Тимур Пряхин:

– Я с вами! Нас большинство, мы вместе и мы – за Беларусь!

Исполнитель искренне поблагодарил участников шествия за активную гражданскую позицию, за заботу о светлом будущем нашей страны и неподдельный патриотизм, а в завершение подарил бобруйчанам свою песню «За Беларусь!».