Нарушения природоохранных норм при обращении с коммунальными отходами выявила прокуратура Могилевской области

Органы прокуратуры Могилевской области при проверки соблюдения природоохранного законодательства при обращении с коммунальными отходами установили упущения и недостатки в работе компетентных служб. Нарекания прокуроров, прежде всего, вызвали региональные схемы по обращению с коммунальными отходами, регламентирующие их сбор и удаление с территорий населенных пунктов. Выявлены случаи невыполнения санитарно-гигиенических требований по устройству и содержанию площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО).

- Как оказалось, во многих районах Могилевской области не соблюдали периодичность вывоза коммунальных отходов. При этом повсеместно организации ЖКХ не выполняли норматив по обеспеченности сельской местности контейнерами для раздельного сбора вторичных материальных ресурсов, - отметили в прокуратуре Могилевской области. - В регионе не была должным образом организована работа с отдельными видами отходов, требующих специальной системы сбора. Например, не был налажен сбор от населения просроченных лекарственных средств.

Отмечены недостатки и при эксплуатации объектов захоронения ТКО. В частности, в Быховском, Мстиславском, Кричевском, Шкловском, Чериковском и Чаусском районах зафиксированы факты нахождения на таких объектах вторичных материальных ресурсов, которые не подлежали захоронению. Кроме того, прокуроры обнаружили случаи засорения водоотводных канав данных объектов, а также подъездных путей и территорий, прилегающих к ним.

По инициативе органов прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлечено 37 должностных лиц городских и районных исполкомов, организаций. Прокуратура Могилевской области внесла представление в Могилевский облисполком, в котором потребовала устранить выявленные нарушения. Выполнение акта надзора взято на контроль.