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Народный праздник «Масленица» пройдет в Бобруйске 26 февраля

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Народный праздник «Масленица» пройдет в Бобруйске 26 февраля

Народный праздник «Масленица» пройдет в Бобруйске 26 февраля в городском парке культуры и отдыха. 

Праздник начнется в 12.00.

В программе традиционные мероприятия – столб с петухом и подарками, сжигание чучела зимы, театрализованное представление, концертная программа,  развлечения и спортивные состязания.

В широком ассортименте на празднике так же будут представлены блины с различными начинками, чай и другая продукция общепита.

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