Народный праздник «Масленица» пройдет в Бобруйске 26 февраля
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Народный праздник «Масленица» пройдет в Бобруйске 26 февраля в городском парке культуры и отдыха.
Праздник начнется в 12.00.
В программе традиционные мероприятия – столб с петухом и подарками, сжигание чучела зимы, театрализованное представление, концертная программа, развлечения и спортивные состязания.
В широком ассортименте на празднике так же будут представлены блины с различными начинками, чай и другая продукция общепита.
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