Народный праздник «Масленица» пройдет в Бобруйске 26 февраля в городском парке культуры и отдыха.

Праздник начнется в 12.00.

В программе традиционные мероприятия – столб с петухом и подарками, сжигание чучела зимы, театрализованное представление, концертная программа, развлечения и спортивные состязания.

В широком ассортименте на празднике так же будут представлены блины с различными начинками, чай и другая продукция общепита.