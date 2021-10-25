Народный казачий ансамбль «Вольница» покоряет Минск

22 октября 2021 года народный казачий ансамбль «Вольница» УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» (руководитель В.И. Бовда) совместно с казачьим конноспортивным клубом «Ермак» (руководитель Р.О. Алиев), приняли участие в Межгосударственном фестивале казачьего искусства «Казачья вечеря», посвященный 800-летию со дня рождения Святого Благоверного князя Александра Невского и Году народного Единства.

Традиционно фестиваль состоялся во Дворце культуры Минского тракторного завода, при поддержке представительства Россотрудничества в Республике Беларусь, Союза юридических лиц Республиканской конфедерации предпринимательства в Беларуси.

Программа фестивального концерта включала лучшие русские, белорусские, украинские и традиционные песни казаков, которые всегда с удовольствием пели и в России, и на Белой Руси, а также танцевальные номера, показ элементов боевых искусств и казачьей фланкировки.

Свое сценическое мастерство дарили: народный вокальный ансамбль «Менестрели» (г. Молодечно), ансамбль казачьей песни «Гуляй, казак!» и ансамбль казачьей песни и танца «Маме нравится» (г. Минск), а также гости народный вокальный ансамбль «Россиюшка» (г. Городец, Нижнегородской области, Россия) и дуэт казачьей песни Мария и Алексей Дорохины (г. Москва).

Зрители буквально искупали артистов в аплодисментах, а многие песни пели вместе с ними всем залом. Теплая атмосфера вечера передалась всем гостям, которые не спешили расходиться и еще долго обменивались впечатлениями, фотографировались на память с казаками, приехавшими в столицу из разных регионов Беларуси.

Все коллективы, принявшие участие в Межгосударственном фестивале казачьего искусства «Казачья вечеря», получили дипломы, которые им вручили Председатель Высшего Координационного совета Союза юридических лиц Республиканской Конфедерации Предпринимательства Андрей Валерьевич Копыток и директор Дома культуры Минского тракторного завода Владимир Иванович Кирута. Они выразили уверенность, что традиция подобных фестивалей будет продолжена и впредь.

Художественный руководитель УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» Ольга Сергеевна БАШМАКОВА