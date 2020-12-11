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Народный казачий ансамбль «Вольница» отметил свой День рождения

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Народный казачий ансамбль «Вольница» отметил свой День рождения

В пятницу, 11 ноября на базе учреждения культуры «Центр досуга и творчества г. Бобруйска», Народный казачий ансамбль «Вольница» отметил свое 13-летие со дня основания.

/Будет дополнено и обновлено/.

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