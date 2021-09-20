Народный хор Дворца искусств принял участие в акции «Хоровое вече»

Песня – это энциклопедия человеческой жизни, которая в краткой, красивой, лаконичной форме выражает то, о чём думает и чем живёт человек. Хоровое пение обладает безграничным потенциалом объединять людей.

Масштабный праздник – гала-концерт в рамках общереспубликанской акции «Хоровое вече» состоялся 18 сентября 2021 года в г. Минске во Дворце Республики. Он собрал более 70 творческих любительских и профессиональных коллективов, детей и взрослых, более 2000 участников со всех уголков Беларуси.

Город Бобруйск в нём представили Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь народный хор народной песни имени В.Е. Балаханова ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска» (руководитель Василий Петраков) и Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь народный ансамбль народной песни и музыки «Бабруйскія музыкі» УК «Центр культуры и досуга Ленинского района г. Бобруйска» (руководитель Наталья Курилович).

Открыли гала-концерт акции «Хоровое вече» министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич и духовный вдохновитель праздника, настоятель Всехсвятского прихода протоиерей Фёдор Повный.

В Год народного единства в репертуар «Хорового вече» вошли песни о нашей стране, такие известные и любимые многими произведения, как «Жураўлi на Палессе ляцяць», «Беловежская пуща», «Мой родны кут», «Радзiма мая дарагая», «Мой Минск», песни на тему Великой Отечественной войны, духовные произведения, белорусские народные песни, сочинения отечественных, российских и зарубежных композиторов.

В празднике приняли участие и 3 филармонических коллектива, в том числе Государственный академический симфонический оркестр Беларуси, который аккомпанировал участникам акции.

«Хоровое вече» – это отражение богатейшей национальной традиции совместного пения, которую накопили белорусы, общий голос народа.