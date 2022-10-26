Народные избранники контролируют, как соблюдается постановление Совмина №713

25 октября депутаты Палаты представителей Национального собрания Респуб­лики Беларусь Владимир Гацко, Ирина Рынейская, Вера Широкая посмотрели, как соблюдается постановление Сов­мина №713 «О системе регулирования цен».

Народные избранники посетили аптеку №149/10 Могилевского РУП «Фармация» на улице Ульяновской и посмотрели цены в магазине «Родны кут», расположенном на улице Гоголя.

По итогам визита в аптеку стало понятно, что дефицита лекарственных препаратов нет. Подробнее об этом рассказала Светлана Разумова, заведу­ющий аптекой №149/10 второй категории Могилевского РУП «Фармация» Бобруйска:



– Дефицита нет. Мы не ощущаем недостаточность лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других товаров аптечного ассортимента. Все в достаточном количестве получаем с Могилевского аптечного склада. Цены постоянно мониторим, отслеживаем, обеспечиваем наше население необходимыми лекарственными средствами. Посетители довольны, люди приходят к нам с большим удовольствием.

– Мы детально проверили достаточно широкий ассортиментный перечень. Все, что необходимо на сегодняшний день жителям этого района и города в целом, есть в наличии. Есть и препараты, которые представлены с учетом сезонных заболеваний – это лекарства, которые сейчас пользуются спросом у населения. Посмотрели формирование цен. Хочу отметить, что в Могилевском РУП «Фармация», в частности в этой аптеке, следят за ценами и работают с поставщиками на снижение цены, организовывают для горожан дополнительные скидки и делают все необходимое, чтобы лекарственные средства и медицинские изделия были доступны для населения, – обратил внимание Владимир Гацко.

В магазине «Родны кут» представлено около 80% товаров белорусского производства. Здесь также произошло снижение цен, отметила в общении с депутатами Ирина Никитко, заместитель начальника торгового отдела Бобруйского обособленного структурного подразделения Кировского райпо.



– Это и колбасные изделия, и мясные копчености, и хлеб, макаронные изделия, мука, кондитерские товары, мясные, рыбные консервы, рыбные пресервы, вся рыбная продукция за исключением замороженной, консервы овощные и фруктовые, а также многое другое. Снизились цены, в том числе на непродовольственную группу товаров, – сказала Ирина Викторовна.



Замначальника рассказала, что по состоянию на сегодняшний день дефицита нет. «Продолжаем работу с поставщиками в нормальном режиме, без острых проблем», – добавила она.

– Постановление Совета Министров Республики Беларусь №713 «О системе регулирования цен» показывает свою эффективность. Наблюдается тенденция в плане снижения стоимости товаров. Это мы видим уже сегодня. Выработанная система, несомненно, дает положительные результаты для граждан, – подчеркнула Ирина Рынейская.

– Стоит отметить, что сегодня мы стали свидетелями переоценки товара в наименьшую стоимость. Субъекты хо­зяйствования устанавливают допустимые торговые надбавки на группы товаров, указанных в перечне, согласно постановлению №713. Цены на значительную долю товаров демонстрируют тенденцию к снижению стоимости, что не может не радовать потребителя, – заключила Вера Широкая.

Виктор Чабан, фото автора