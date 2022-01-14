Накануне важного политического события этого года — референдума по Конституции Республики Беларусь — народные избранники Бобруйского района проводят тематические встречи с населением и трудовыми коллективами.

На встречах обсуждается суть и значение вносимых поправок в Основной Закон, подробности изменений и почему их необходимость назрела именно сейчас.

Так, встречаясь с коллективом детского сада в д. Брожа, председатель райсовета депутатов Геворг Мелконян отметил, что темп жизни настолько высок, что нужно постоянно держать руку на пульсе и своевременно реагировать на все перемены, чтобы не отстать. Это касается и Основного Закона, изменения в который представлены сегодня на всенародное обсуждение.

«Обновленная Конституция — документ глубоко продуманный. В нем закреплены и расширены позиции, которые позволят развиваться нашему обществу и экономике. В приоритете — традиционные семейные ценности, поддержка материнства, отцовства и детства, особая забота о людях пожилого возраста и инвалидах», — подчеркнул глава депутатского корпуса района. Присутствующий на встрече и. о. председателя Брожского сельсовета Максим Ивкин, в свою очередь, отметил, что все новшества, внесенные в проект Конституции, позволят сохранить и приумножить достижения независимого белорусского государства, а гражданам чувствовать себя еще более уверенными и защищенными.

Проект новой редакции Конституции общедоступен, и представители депутатского корпуса призывают всех с ним ознакомиться.

Народные избранники подчеркивают, что это — не конечный вариант. Каждый может внести свои предложения, и они будут выслушаны Конституционной комиссией. Учитываться будет каждое мнение.