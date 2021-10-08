Народному артисту России Леониду Куравлеву исполняется 85 лет

Народному артисту России Леониду Куравлеву сегодня исполняется 85 лет.

Леонид Вячеславович Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. Его отец, Вячеслав Куравлев, работал слесарем на авиазаводе "Салют", мать артиста, Валентина Куравлева, была парикмахером. После смерти мужа ей пришлось одной заботиться о сыне. Когда тому исполнилось пять лет, мать арестовали и вместе с маленьким ребенком выслали из Москвы. Домой они вернулись только спустя несколько лет.

Леонид Куравлев не проявлял рвения в учебе, особенно трудно ему давались точные науки. Как позже признался сам артист, это и повлияло на дальнейший выбор профессии. Сестра как-то посоветовала ему поступать во ВГИК, где точно не надо было сдавать ни одного из столь нелюбимых братом предметов. Леонид, недолго думая, так и сделал. Правда, поступил он только со второго раза: в 1955 году Леонид успешно сдал экзамены и стал студентом актерского отделения ВГИКа, где учился на курсе Бориса Бибикова.

Актерская карьера Леонида Куравлева с самого начала сложилась удачно - он играл в эпизодах, еще будучи студентом. И все же важным моментом в его жизни и артистической карьере стало знакомство с Василием Шукшиным и последовавшая за этим главная роль в кинокартине "Живет такой парень". Куравлев блестяще вписался в стилистику шукшинских фильмов. И неудивительно, что впоследствии Василий Макарович постоянно приглашал его в свои картины.

У актера очень яркий типаж, благодаря чему режиссеры предлагали ему разноплановые роли, но сам Леонид предпочитал жанр комедии. Первой комедийной ролью Куравлева стал Шура Балаганов в комедии Михаила Швейцера "Золотой теленок" по роману Ильфа и Петрова.

Одна из любимых работ Куравлева - вор-домушник Жорж Милославский в знаменитой комедии Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию". Еще одну интересную роль - Хому Брута - Леонид Куравлев сыграл в фильме режиссера Константина Ершова "Вий". Сам актер очень ценит эту работу, поскольку, по его признанию, Гоголь является одним из его любимых писателей.

Секрет популярности Леонида Куравлева - в бесконечном обаянии. Так, на главную роль в фильме "Афоня" Георгий Данелия пробовал еще Ольбрыхского с Высоцким. Но, по словам режиссера, именно куравлевскому Афоне зрительницы оказались готовы простить все, чего никогда не простили бы ни Высоцкому, ни Ольбрыхскому.

Среди последних киноработ Куравлева роли в детективе Джаника Файзиева по одноименной книге Бориса Акунина "Турецкий гамбит" (2005), телесериале по одноименному роману Юлии Латыниной "Охота на Изюбря" (2005), кинотрилогии Булата Мансурова "Сага древних булгар" (2005). В октябре 2009 года на экраны вышел первый российский фильм-сказка студии Disney "Книга Мастеров", где Леонид Куравлев сыграл барина.

В 1977 году Леониду Куравлеву было присвоено звание народного артиста России. За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность в 2012 году артист был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Леонид Куравлев - примерный семьянин, он прожил в браке 53 года. Его жена Нина не имела к актерской среде ни малейшего отношения - она была педагогом. Они познакомились на катке, когда актеру было всего 16 лет, а спустя восемь лет поженились. Позже появились дети Катя и Вася, которых артист просто обожает.