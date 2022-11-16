Народному артисту Беларуси Анатолию Ярмоленко – 75! Какой он для друзей?

С песней вперед! «Соловью белорусской эстрады» – 75! Об этом пишет ОНТ. Этот день Анатолий Ярмоленко встречает в кругу самых близких «сяброў» – своей семьи. И такая пауза нужна. Совсем скоро истинно народный артист вернется к поклонникам. И миллионы вживую услышат уникальный тенор-альтино. Лауреат Специальной награды Президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию» на «Славянском базаре в Витебске» уже готовит юбилейную программу.

Живет как поет. И всем миром его «праздники празднуем». И шумят березы в унисон. Сам Ярмоленко сейчас «калыша, люляе» младшего внука. Это лучший отдых для нашего общего «сябра». Он круглый год в ритме «полькі, полечкі-трасухі». В устах – премьера!

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси: «Так я ўсё той – Ярмоленка Анатоль: на сцэне і з вамі, з усімі сябрамі на век… Прывітанне, сябры! Вялікі дзякуй усім, хто павіншаваў мяне з юбілеям! Зараз я рыхтую новую праграму. Спадзяюся, што ў хуткім часе мы сустрэнемся ў канцэртных залах».

Ты узнаешь его из тысячи. По голосу. Редкий дар природы. Тенор-альтино рассказал всему свету, что «живет в белорусском Полесье кудесница леса Олеся». С начала 80-х шлягеры Ярмоленко и «Сяброў» на репите. Охотно спелся бы с Маккартни и Лепсом.

Григорий Лепс, народный артист России: «Я надеюсь, что Анатолий Иванович проживет долгую и счастливую жизнь. У него впереди еще много музыки. И мы ее услышим. Поздравляю! Желаю долголетия и музыкального, и физического. Счастья!»

Друзья спешили поздравить его на «Славянском базаре в Витебске». Наш Президент лично отметил Специальной наградой заслуги мэтра высокой эстрады. «Сябры» с «васильковым» фестивалем уже навеки – именная звезда на Аллее.

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Беларуси: «О том, что Анатолий Иванович участвует в концерте, я узнавала за кулисами по шлейфу его парфюма. И всегда узнаю. А когда появляется сам Анатолий Иванович, то он всегда безгранично теплый, общительный, такой галантный и душевный человек».

Всегда, как денди лондонский, одет, интеллигент до кончиков пальцев. И при этом Ярмоленко не прочь пошалить. Эфир ОНТ. «Ягоду-малинку» в дуэте с Алесей в шоу «Две звезды. Отцы и дети» видела вся страна. А она большая для артиста, рожденного в СССР.

Сергей Жилин, народный артист России: «Анатолий Иванович такой настоящий, честный и откровенный. Он не старается выстраивать, так сказать, "пирамиду поведения". У него тембр, он и остался».

Совместный проект юбиляра с маэстро Жилиным – возможно, услышим. Это порадовало бы меломанов. К своим годам Ярмоленко построил дом, посадил дерево, вырастил сына и дочь. Внука-тезку научил точному попаданию в ноты. И рулить.

Анатолий Ярмоленко, внук Анатолия Ярмоленко: «Отношения у меня с дедом очень хорошие. Мы с ним лучшие друзья, кореши. Научил быть, и до сих пор учит, быть человеком во всем».

Близкие «сябры» скажут – Ярмоленко не только профессии верен. «Соловей», который сводил с ума миллионы женщин, полвека возвращался домой к одной музе – супруге Раисе. Она была его главной песней. И остается.