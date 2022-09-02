Наркопреступность среди молодежи в центре внимания. В Бобруйске прошло заседание горисполкома

Вопрос наркотической преступности в молодежной среде стал главным на рассмотрении заседания Бобруйского горисполкома, которое провел сегодня его председатель Александр Студнев.

Для Бобруйска данная проблема – не является тенденцией, в 2021-м, например, количество подобных преступлений было минимальным, однако в этом году по городу отмечается значительный рост – только за истекший период зафиксировано 9 случаев.

В ряде причин Александр Викторович выделил недостаточную работу субъектов профилактики, комиссия и инспекции по делам несовершеннолетних, представители сфер здравоохранения и образования, правоохранительные органы должны работать в тесной связке, а также совместными усилиями усовершенствовать методы работы с молодежью.

Александр Студнев дал два месяца на то, чтобы для каждого района была создана полная схема взаимодействия всех профилактических служб. Будет единый механизм – работа станет эффективной: против этой беды нужно сплотиться всем.