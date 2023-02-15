Напряженная, эффективная работа и взаимодействие во всех сферах. Бобруйские депутаты подвели итоги социально-экономического развития

Бобруйские депутаты подвели итоги социально-экономического развития города за 2022 год, внесли корректировки в ряд принятых решений и спланировали траекторию развития города и всех его сфер на текущий год. На повестку 47-й очередной сессии Бобруйского городского Совета депутатов вынесено 13 вопросов.

В течение 2022-го реализовывалось свыше ста мероприятий в различных областях жизни города, установлена программа социально-экономического развития Бобруйска на пятилетний период. В реальном секторе экономики принимались меры по выпуску новых видов конкурентоспособной и импортозамещающей продукции, наращиванию внешнеторгового экономического потенциала, повышению финансовой устойчивости предприятий. Активно модернизировались такие предприятия, как «Бобруйскагромаш», «ТАиМ», «Пинскдрев-Бобруйск», «Бобруйсксельмаш».

– На развитие экономики города в 2022 году было направлено инвестиций за счет всех источников финансирования 255 млн рублей, – озвучил в докладе председатель Бобруйского горисполкома Игорь Кисель. – В этом году частными предприятиями планируется строительство трех крупных торгово-офисных центров с общим объемом финансирования порядка 30 млн рублей. В производственной сфере планируется реализация проекта по производству полуприцепов с объемом инвестиции 8 млн рублей. Новые проекты города предусматривают появление свыше 170 рабочих мест.

К слову, в 2023 году прогнозируется инвестирование в размере не менее 350 млн рублей. Индустриальным сектором города в прошлом году обеспечен выпуск четверти объема продукции Могилевской области. Индекс промышленного производства за 2022 год составил 105,8%.

– Мы эффективно сработали в сфере внешней торговли. Экспорт товаров увеличен на 61 млн долларов (13,7%). Удалось достичь рекордного сальдо реализацией товаров и услуг – 193 млн долларов. Наша продукция экспортируется в 57 стран мира, – озвучил Игорь Николаевич.

К слову, количество убыточных организаций было сокращено практически в два раза (до 7). От реализации продукции получено более 300 млн рублей прибыли (в 2,2 раза выше, чем в 2021 году). Рентабельность продаж возросла до 8,3%.

Среди прочих достижений – рост благосостояния бобруйчан, улучшение качества жизни. Так, в прошлом году введены в эксплуатацию после капитального ремонта 14 многоквартирных жилых домов. На 2023-й запланировано 20 домов, 4 из них уже в стадии реализации. В прошлом году было также заменено 15 пассажирских лифтов, отремонтировано порядка 275 тысяч метров квадратных асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети, благоустроено 26 придомовых территорий. В текущем году будет начата реконструкция моста через р. Березину и путепровода по ул. Крылова, проложено 3 новых транспортных маршрута. В 2023 году планируется ввод в эксплуатацию 90 тысяч метров квадратных жилья, строительство нового детского сада в Киселевичах. Это лишь часть достижений, планов и прогнозов. За сбалансированной экономикой, поддержанием законности и правопорядка, наращиванием внешнеторговых показателей, модернизацией производства, ростом уровня зарплаты стоит каждый бобруйчанин. Планомерный и созидательный труд, консолидация сил – залог роста и развития общего благосостояния горожан.

На 47-й сессии горсовета был утвержден отчет об исполнении бюджета города за 2022 год по доходам в сумме 389 393 837,65 рубля и по расходам в сумме 381 109 166,99 рубля с профицитом в сумме 8 284 670,66 рубля. Была также скорректирована сумма бюджета на 2023 год (к слову, в 2022-м бюджет был скорректирован 7 раз).

Народные избранники также проголосовали за направление остатков средств бюджета Бобруйска, образовавшиеся 1 января 2023 года в сумме 394 482,10 рубля, на восстановление земляных укреплений и реставрацию фортификационных сооружений памятника архитектуры 2-й категории «Бобруйская крепость»; на текущий ремонт учреждений общего среднего образования города; на мероприятия по регулированию распространения и численности некоторых видов растений, подлежащих регулированию; на мероприятия администрации Первомайского района по национальной обороне.

На заседании также выступила заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская. Она отметила, что 2022 год с точки зрения законотворчества был достаточно продуктивным. Принято 59 законопроектов в первом чтении, 90 – во втором. Продолжается работа по приведение законодательства в соответствие с Конституцией Республики Беларусь. В текущем году стоит задача полностью обновить законодательно базу в рамках конституционного реформирования.

Заслушав и обсудив доклады, депутаты отметили, что в 2022 году деятельность Бобруйского горисполкома, администраций Первомайского и Ленинского районов, субъектов хозяйствования была направлена на обеспечение стабильной работы реального сектора экономики, расширение жилищного строительства, развитие малого и среднего предпринимательства, создание благоприятных условий для вложения инвестиций, сохранение социальных гарантий, повышение благосостояния горожан.

На сессии также присутствовали депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, Могилевского областного Совета депутатов, главы администраций районов, прокурор города, совет Молодежного парламента при Бобруйском городском Совете депутатов.

Анастасия Кастрица, фото Александра Анташкевича