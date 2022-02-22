Направление на развитие и комфорт. Состоялась сессия Бобруйского городского Совета депутатов

Итоги работы Бобруйского городского исполнительного комитета по социально-экономическому развитию за 2021 год, деятельность президиума Бобруйского городского Совета депутатов за прошлый год и утверждение отчета об исполнении городского бюджета за 2021-й – основные вопросы, которые рассмотрели 22 февраля на 38-й очередной сессии городского Совета депутатов.

Заместитель председателя горисполкома Ольга Жук в докладе отметила, что работа в Бобруйске была направлена прежде всего на рост благосостояния и качества жизни населения за счет наращивания экономического потенциала, активизацию инвестиционной деятельности, расширение внешнеэкономичеких связей, развитие социальной и сферы услуг, создание безопасной и комфортной среды проживания горожан. За 2021 год обеспечено выполнение всех основных показателей прогноза. Среднемесячная заработная плата выросла и составила 1125 рублей (114,2 процента к 2020 году). Увеличился объем инвестиций в основной капитал. В сфере производства инвестиции направлялись на реализацию проектов и мероприятий на действующих предприятиях. К примеру, компания «БР-Вуд» освоила 32 миллиона рублей на организацию лесопильного и пеллетного производства. На заводе ТДиА, «Белшине», «Легпромразвитии», «Пинскдрев-Бобруйск» проводилась модернизация производств и внедрение новых технологий. Увеличились совокупные поступления доходов в бюджет Бобруйска. Возрос экспорт товаров и услуг (экспортировано продукции на 443 миллионов долларов), стало больше экспортных рынков (география поставок – 60 стран), снизилось количество убыточных предприятий и запасов готовой продукции. В нашем городе обновлялись дороги, парк общественного транспорта пополнился 13 автобусами, укреплялась материально-техническая база учреждений здравоохранения и образования, появились новые значимые социальные объекты (современные школа и детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс).

Председатель городского Совета депутатов Михаил Желудов подробно рассказал о работе бобруйских депутатов, которые принимали участие во всех важнейших мероприятиях по актуальным вопросам развития страны и города. Проводились обсуждения на диалоговых площадках и встречи в трудовых коллективах, общение с избирателями. В 2021 году состоялось 9 сессий, на которых депутаты рассмотрели 79 вопросов, касающихся нашего города (формирование бюджета, налогообложения, общественно-политического и социально-экономического развития и другие). Кроме того решениям сессий утверждены региональные комплексы мероприятий по реализации в Бобруйске 16-ти Государственных программ на 2021-2025 годы. В составе Совета работает 6 постоянных комиссий, на заседания которых выносят широкий спектр вопросов деятельности депутатов и городских служб.

– Наиболее важной сферой деятельности депутатского корпуса является работа в избирательных округах. В период избирательной кампании в процессе выдвижения кандидатов в депутаты 28-го созыва, встреч с бобруйчанами в трудовых коллективах и по месту жительства был составлен перечень более чем из 60 наказов избирателей: от ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий, организации велодвижения до ремонта детской больницы и строительства дошкольных учреждений в городе. В тесном сотрудничестве с Бобруйским горисполкомом и администрациями районов часть из них уже реализована, по остальным утверждены сроки и исполнители. На контроле осталось 8 наказов, – рассказал Михаил Желудов.

За прошлый год в городской Совет депутатов поступило 486 обращений: избирателям помогали решить проблемы ЖКХ, благоустройства, транспорта, жилья, трудоустройства.

Бобруйские депутаты – активные участники общественной жизни города. Не остаются в стороне праздничные мероприятия, благотворительные акции, субботники, взаимодействие с горожанами в деле создания комфортной среды проживания (например, на местных собраниях жители микрорайонов избрали 15 депутатов горсовета в состав Центров территориального общественного самоуправления).

Михаил Викторович отметил, что особое внимание депутатский корпус уделяет работе с молодежью. Регулярно выступают перед молодежной аудиторией, посещают учреждения образования в рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ», поддерживают молодежные инициативы и идеи. Осенью 2021 года обновился состав Молодежного парламента при Бобруйском городском Совете депутатов. А в этом году депутаты сделают акцент именно на воспитание гражданственности и патриотизма у молодого поколения.

Об основных доходах и расходах бюджета Бобруйска в 2021 году рассказала начальник финансового управления горисполкома Галина Ярош. В прошлом году в бюджет города поступило 337 миллионов рублей. Приоритетом при расходовании средств оставалась социальная направленность. На финансирование социально-культурной сферы было выделено 285 миллионов рублей, из которых более 70 процентов направлено на здравоохранение и образование. Галина Николаевна напомнила: основные задачи на год нынешний – сохранение сбалансированности и своевременная наполняемость городского бюджета.