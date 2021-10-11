Напоминаем: с 9 октября ношение масок и соблюдение дистанции в общественных местах обязательно

Граждане обязаны носить маски и соблюдать дистанцию в магазинах, объектах общественного питания, бытового обслуживания, при посещении театров, кинотеатров, культурно-массовых мероприятий, стадионов, предприятий, учреждений здравоохранения, аптек и других объектов.

Министерство здравоохранения внесло изменения и дополнения в санитарные нормы и правила, касающиеся профилактики гриппа и COVID-19. Это связано с тем, что во всех регионах республики и Минске наблюдается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Внесено существенное дополнение - ответственность физических лиц. Поэтому ответственность с 9 октября врзлагается и на граждан при посещении организаций, объектов, предприятий. Соблюдать правила необходимо будет и в общественном транспорте всех видов, включая такси. В санитарных нормах и правилах также указано, как должна носиться маска: она должна закрывать нос, рот и подбородок.

Контролировать соблюдение требований будет санитарно-эпидемиологическая служба совместно с заинтересованными, прежде всего МВД и Минтрансом.