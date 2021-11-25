Напишем письмо Дедушке Морозу с Белой Русью

Конкурс писем Дедушке Морозу проводится в рамках акции «В Новый Год – с Белой Русью!» с целью популяризации деятельности общественного объединения, поддержки семей членов РОО «Белая Русь», развития творческих способностей детей, а также поощрение и стимулирование творческой и общественной активности детей, расширение их кругозора.

По словам председателя Ленинской районной организации Бобруйска РОО «Белая Русь» Ирины Русакович, конкурс в этом году проходит по двум категориям: «Дети до 10 лет» и «Дети с 10 до 14 лет» на следующую тему - «Письмо Дедушке Морозу» (в письме дети рассказывают о себе и о своих желаниях, подарках к Новому году). Участвовать в нем могут все дети членов РОО «Белая Русь» Могилевской области в возрасте до 14 лет (включительно).

Творческие работы на конкурс должны быть в свободной, индивидуально-авторской манере изложения (в объеме до трех страниц формата А4), избегая сложных формулировок и длинных предложений, придерживаясь непринужденного стиля для установления контакта с читателем. В конкурсной работе должно содержаться: Ф.И.О., дата рождения, место учебы участника, в какой первичной организации состоит один из родителей.

На первом этапе районными конкурсными жюри определяются победители районного этапа (1, 2 и 3 места в каждой из категорий), которые награждаются дипломами и ценными призами в торжественной обстановке в рамках городских новогодних праздничных мероприятий. Работы победителей районного этапа (1 место) направляются для участия в областном этапе.

Сроки проведения районного этапа:

Прием работ – до 9 декабря 2021 года.

Определение победителей районного этапа – до 11 декабря 2021 года.

На втором этапе областное конкурсное жюри рассматривает работы победителей районных этапов и определяет победителей областного этапа в каждой из категорий.

Сроки проведения областного этапа:

Прием работ – до 15 декабря 2021 года.

Определение победителей областного этапа – до 21 декабря 2021 года.

Победители областного этапа (1, 2 и 3 места в каждой из категорий) награждаются дипломами и ценными призами в торжественной обстановке в рамках новогодних праздничных мероприятий, организуемых Могилевской областной организацией РОО «Белая Русь» и ее структурными подразделениями.

Основными критериями определения победителей являются:

- оригинальность и грамотность изложения мыслей;

- творческий подход при написании письма;

- проявленные человеческие качества при написании;

- способность показать искренность желания автора;

- соответствие тематике конкурса;

- художественный уровень работы.

Необходимые консультации по конкурсу писем Дедушке Морозу можно получить в районных организациях РОО «Белая Русь» Могилевской области.

Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, Instagram и Одноклассниках!