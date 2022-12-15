Наниматель обязан учитывать мнения отдельных работников. Что нужно знать о трудовом отпуске

Можно ли разделить трудовой отпуск на части и мнения каких категорий работников обязан учитывать наниматель при составлении графика отпусков, рассказали БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

График трудовых отпусков составляется на календарный год не позднее 5 января. Если организация небольшая, то график отпусков можно составить сразу для всего коллектива работников. Если же организация имеет сложную структуру, то целесообразно составлять графики трудовых отпусков по структурным подразделениям организации.

При составлении графика трудовых отпусков наниматель учитывает мнение работника о времени его ухода в отпуск, если это не препятствует нормальной деятельности организации и реализации права на отпуск других работников.

Отмечается, что трудовой отпуск может быть разделен на части, в том числе при его планировании. Такое деление допускается по соглашению между работником и нанимателем. При этом продолжительность одной из частей трудового отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

При составлении графика отпусков наниматель обязан учитывать мнения отдельных работников. Так, в летнее или другое удобное время трудовой отпуск предоставляется работникам моложе 18 лет, матери (мачехе), воспитывающей двоих и более детей в возрасте до 14 лет, а также матери (мачехе), отцу (отчиму), воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, ветеранам Великой Отечественной войны, донорам крови и ее компонентов, награжденным нагрудным знаком отличия Министерства здравоохранения "Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь", знаком почета "Почетный донор Республики Беларусь", и иным категориям граждан.

Работникам, получающим общее среднее, профессионально-техническое, среднее специальное, высшее, послевузовское образование, специальное образование на уровне общего среднего образования в вечерней или заочной форме получения образования, трудовой отпуск предоставляется перед или в период прохождения текущей и итоговой аттестации, а также во время каникул в учреждении образования.

Работающим по совместительству отпуск должен предоставляться одновременно с трудовым отпуском по основной работе, а работникам, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам, - в период этого отпуска.