Намолоты в Беларуси приближаются к отметке в 8,2 млн тонн

Близится к финишу уборочная в Беларуси. Намолоты приближаются к отметке в 8,2 млн тонн зерновых и зернобобовых.

Комбайнам остается пройти менее 2% площадей. Больше всего собрала Минская область – свыше 2 миллионов тонн. При этом по урожайности все регионы вышли с плюсом по сравнению с прошлым годом. С завершением сбора зерновых работы в полях не заканчиваются. Еще предстоит убрать кукурузу, в том числе на корм животным, овощи, лен и посеять озимые. Они в этом году себя хорошо показали, ставку на них будут делать и дальше.

ОНТ