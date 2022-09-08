Нам чужого не надо. Карточки, концлагеря, депортации – все это было изобретено не в СССР

Подвергавшаяся жесткой критике якобы исключительно советская продразверстка, например, впервые была введена в Российской империи в декабре 1916 года. В связи с недостаточным поступлением хлеба 25 марта 1917 года Временное правительство ввело хлебную монополию, предполагавшую передачу всего объема произведенного зерна за вычетом установленных норм потребления на личные и хозяйственные нужды. Она была лишь подтверждена Советом народных комиссаров декретом от 9 мая 1918 года… Ну а достижения самой-самой демократической в мире страны нынче у всех на виду: водометы, перцовый газ, резиновые пули, запреты на свободу слова и т.п., и т.д., и проч., и др., и etc. Между тем сегодня самое время для различных «партнеров» покаяться в грехах, которые десятилетиями приписывались ими одному лишь СССР, битому не раз за вымышленное первенство в тех или иных непопулярных решениях.

Лишь грянул гром…

В 1939 году большая часть японских военнопленных, вернувшихся из советского плена после окончания боев на Халхин-Голе, подверглась судебному преследованию. На другом конце Евразийского континента 18 ноября того же года французское правительство приняло решение о создании концентрационных лагерей для политзаключенных и интернированных иностранцев. Еще жестче стали меры после начала захватнического похода Гитлера по Европе: 8 января 1940-го в Великобритании было введено нормирование продуктов, а три дня спустя во Франции объявили о введении карточек на продовольствие.

Тогда же начальник имперского генерального штаба Англии генерал Э. Айронсайд представил военному кабинету меморандум «Главная стратегия войны», в котором указывал: «…при определении нашей стратегии в создавшейся обстановке будет единственно верным решением считать Россию и Германию партнерами». Сэр Айронсайд подчеркивал: «На мой взгляд, мы сможем оказывать эффективную помощь Финляндии лишь в том случае, если атакуем Россию по возможности с большего количества направлений и, что особенно важно, нанесем удар по Баку – району добычи нефти, чтобы вызвать серьезный государственный кризис в России».

Потомственные демократы не баловали и своих соотечественников: еще зимой 1940-го правительство установило пенсионный возраст для британских женщин в 60 лет, а летом запретило забастовки. Кроме того, в Англии на время войны была запрещена торговля новыми автомобилями. На войне, как на войне: свыше 3 тысяч подданных Германии в Великобритании были интернированы.

…и клюнул петух

Шантажируя Францию неизбежностью разгрома, Черчилль предложил ей стать частью единого с Британской империей государства. Но новый премьер-министр Франции Ф. Петэн по радио заявил, что она может заключить «почетный мир с Германией» и участвовать в строительстве «нового порядка» в Европе. Весной 1940-го в той же Франции вышел декрет о введении смертной казни за коммунистическую пропаганду, а чуть позже вишистское правительство ввело высшую меру за участие соотечественников в иностранных армиях. В ноябре прошла вторая депортация французов из Эльзаса и Лотарингии в неоккупированную часть страны, в результате чего были высланы 187 тысяч человек.

Не отставали от «демократических» преобразований в соседних странах. 10-15 мая 1940-го нидерландская полиция арестовала и интернировала в «пятую республику» 30 тысяч человек, подозреваемых в шпионаже в пользу Германии, убиты на месте были 70 человек. В те же дни в разных городах Голландии власти арестовали по обвинению в прогерманской деятельности 6 тысяч человек, многие из которых тоже были убиты на месте, а в Абвиле произошел массовый расстрел заключенных, эвакуированных ранее из бельгийских тюрем. В начале июля в Нидерландах населению запретили слушать зарубежные радиостанции, кроме немецких, и ввели нормирование мыла. Тогда же была прекращена деятельность коммунистической партии Швейцарии.

За морем-океаном

На другом берегу Атлантики с началом Второй мировой войны тоже не прекращались усилия по дальнейшей «демократизации». Так, правительство США получило полномочия запрещать деятельность политических объединений. 28 июня 1940-го президент США подписал законопроект, обязывавший иностранцев заполнить специальные анкеты – выяснилось, что в Штатах проживают 5 миллионов человек, не являющихся американскими гражданами. В Канаде была запрещена деятельность 16 организаций, включая фашистов и коммунистов. Не обошлось без нервозности и на Тихоокеанском побережье – 1 июля в Японии были введены ограничения на торговлю сахаром и спичками.

По заведенной Гитлером методе больше всех доставалось евреям: 7 июля 1940-го во Франции сподобились принять первые антиеврейские законы, а 28 августа национальное радио сообщило, что отменяются все законы, покровительствующие евреям. 8 августа в Румынии тоже приняли законы об ограничении числа евреев в высших учебных заведениях. Германское руководство официально обнародовало план переселения в течение четырех лет 4 миллионов евреев на… Мадагаскар. 11 сентября в Словакии тоже появились антиеврейские законы.

В годы трудные войны

С нападением Гитлера на Советский Союз никому легче не стало. 28 января 1941 года в Англии запретили коммунистическую газету «Дейли уоркер» в связи с ее антивоенной позицией, а с 5 марта рабочим стало невозможно уходить с предприятий без разрешения органов Минтруда.

В феврале того же года польским евреям было запрещено пользоваться общественным транспортом. 12 апреля испанское правительство издало закон, карающий смертной казнью или длительным тюремным заключением «распространение нежелательных слухов», а также действия, могущие повредить промышленности; создание политических групп и нанесение оскорблений правительственным чиновникам. В том же апреле по распоряжению властей в Болгарии впредь до особого распоряжения были прекращены частные городские и междугородные телефонные разговоры с 21.00 до 7.00 – в указанные часы по телефону разрешалось вызывать только врачей и сообщать о несчастных случаях. 30 апреля в Японии было введено нормированное распределение риса. И тогда же правительство США с целью борьбы с инфляцией создало Управление по регулированию цен.

Дискриминационные меры в разных странах вводились до конца 1941 года. Среди них отметим запрет на выезд из Австралии всем женщинам в возрасте от 16 до 60 лет, что объяснялось необходимостью сохранить в стране достаточное их число для медицинской службы; введение в Великобритании карточек на покупку одежды; выход в свет в Японии закона «О чрезвычайном контроле за словом, печатью, собраниями и организациями»; обязательное ношение евреями отличительного знака и выселение из Бессарабии 185 тысяч евреев в Румынии.

Во второй год нашей Великой Оте­чественной войны в Великобритании была запрещена выпечка белого хлеба. В марте 1942-го японский парламент принял закон о трудовой мобилизации мужчин и женщин в возрасте от 12 до 70 лет. В мае в Бельгии издали закон об обязательном ношении евреями отличительных знаков. Соединенные Штаты Америки по части ограничений шли впереди планеты всей: только осенью того же года в них были введены в действие нормированное распределение бензина, федеральные законы о замораживании цен, зарплат и арендных ставок и о трудовой повинности.

И хотя в 1943 году произошел коренной перелом в ходе войны, во Франции был принят закон о трудовой повин­ности, предусматривавший также отправку контингентов рабочей силы в Германию; в Турции натуральный налог достиг 12 процентов урожая всех сельскохозяйственных культур; в США была введена нормированная продажа мяса.

Чья бы корова…

В 1944-м началось уже освобождение нашей родной Беларуси, а правительство Великобритании приняло декрет о введении уголовной ответственности за принуждение или призыв к стачке. Тогда же Верховный суд США заслушал дело «Коримацу против Соединенных Штатов Америки» и вынес решение, оправдывающее законность депортаций по этническому принципу в военное время… А сколько копьев до того было сломано по аналогичному поводу, касавшемуся Советского Союза.

И в победном 1945-м сколько вопили радиоголоса в отношении жестких мер против предателей в СССР, между тем как в Люксембурге, например, после его освобождения были арестованы 10 тысяч, а в Нидерландах – 200 тысяч коллаборационистов. А по решению Потсдамской конференции началось выселение немецкого населения из Чехословакии – всего до октября 1946 года из нее в Германию были выселены 2,5 миллиона человек…

А кто уже позднее, в 1980-е, не помнит громов и молний в связи с так называемой Берлинской стеной, отделявшей восточную от западной части столицы Германской Демократической Республики – сегодня подобные стены практикуются что на североамериканском, что на евразийском континентах. И сколько воя было во времена СССР по поводу так называемого «железного занавеса» – сегодня, ничтоже сумняшеся, многие европейские страны не впускают беженцев из Азии и Африки к себе, отгораживаясь реальными занавесами из колючей проволоки, стали и железобетона. Советская якобы цензура не только набила оскомину, но и навязла в зубах во времена оные – сегодня американские и европейские меры против RT, «Спутника», украинские против российских телеканалов и кино не напоминают ли нам те «недемократичные» времена?.. Все познается в сравнении. Сегодня, когда против нас ведется гибридная война, нас поносят за все, что сами представители хваленого коллективного Запада во многом и придумали. Такое у них понимание демократии: что позволено Юпитеру, то не позволено быку! А говоря по-современному,­

что разрешено цезарю, то запрещено слесарю!

Александр Казак.

Иллюстрации из открытых

источников Интернета.