Налоговики установили факты незаконной продажи бобруйчанином мобильных телефонов и аксессуаров к ним через Интернет

В ходе проведенной сотрудниками налоговой инспекции по Бобруйску проверки установлено нарушение законодательства гражданином 1998 года рождения.

По информации инспекции МНС по Могилевской области, бобруйчанин занимался незаконной предпринимательской деятельностью по продаже мобильных телефонов и аксессуаров к ним в сети Интернет. Деятельность, которую молодой человек осуществлял без государственной регистрации, была построена на том, что реализуемые товары он приобретал у других граждан по заведомо заниженной стоимости под прикрытием предоставления им денежных средств в долг. При этом условием предоставления денег являлась покупка этими гражданами в рассрочку в магазине передаваемых затем мобильных телефонов, аксессуаров к ним.

Всего за период с июля по сентябрь 2020 года гражданин получил незаконный доход от реализации мобильных телефонов марок «iPhone 11 ProMax», «iPhone 11», наушников «AirPods». Размер полученного дохода составил 1 300 рублей. Материалы проверки направлены в суд.

За осуществление незарегистрированной предпринимательской деятельности законодательством предусмотрен штраф в размере до 100 базовых величин с конфискацией предметов, орудий и средств совершения административного правонарушения, а также до ста процентов суммы дохода.

mogilevnews.by