Налоговая инспекция напоминает о сроках уплаты налога на недвижимость и земельного налога
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Инспекция МНС Республики Беларусь по Бобруйску напоминает, что не позднее 15 ноября 2022 года физическим лицам необходимо уплатить авансовый платеж по налогу на недвижимость и земельному налогу за 2022 год, а также транспортный налог за 2021 год.
Уплатить налоги можно: через ЕРИП; посредством интернет – банкинга, в том числе в Личном кабинете плательщика; через инфокиоск; в любом отделении банка или на почте.
При наличии вопросов по предъявленным к уплате суммам налогов можно обратиться:
по налогу на недвижимость и земельному налогу - в налоговый орган по месту расположения объекта недвижимости или земельного участка;
по транспортному налогу - в налоговый орган по месту жительства (месту регистрации).
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