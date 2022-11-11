Налоговая инспекция напоминает о сроках уплаты налога на недвижимость и земельного налога

Инспекция МНС Республики Беларусь по Бобруйску напоминает, что не позднее 15 ноября 2022 года физическим лицам необходимо уплатить авансовый платеж по налогу на недвижимость и земельному налогу за 2022 год, а также транспортный налог за 2021 год.

Уплатить налоги можно: через ЕРИП; посредством интернет – банкинга, в том числе в Личном кабинете плательщика; через инфокиоск; в любом отделении банка или на почте.

При наличии вопросов по предъявленным к уплате суммам налогов можно обратиться:

по налогу на недвижимость и земельному налогу - в налоговый орган по месту расположения объекта недвижимости или земельного участка;

по транспортному налогу - в налоговый орган по месту жительства (месту регистрации).