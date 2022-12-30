Налог на волшебство

Одни вызывают Деда Мороза, другие перевоплощаются в него. Вопрос в одной из наших социальных сетей был таков: «Интересно, какой сегодня налог на Деда Мороза и Снегурочку? Что будет, если я не заплачу налог «на бороду»?»

Да, Дед Мороз тоже платит налог. Кроме того, видеографы, фотографы и аниматоры в период новогодних праздников должны уведомить налоговую инспекцию о своих дополнительных заработках. Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь напоминает будущим Дедам Морозам, Снегурочкам и другим сказочным персонажам, которые планируют оказывать услуги, связанные с поздравлением с новогодними и рождественскими праздниками как на дому, так и на корпоративах, что для осуществления такой деятельности не требуется регистрация в качестве индивидуального предпринимателя.

В Барановичах, Бобруйске, Борисове, Жлобине, Жодино, Лиде, Мозыре, Молодечно, Новополоцке, Орше, Пинске, Полоцке, Речице, Светлогорске, Слуцке, Солигорске ставки единого налога для сказочных персонажей и самозанятых шоуменов составляет 202 рубля, в более малочисленных населенных пунктах налог уменьшен до 147 рублей.

За неуплату налога грозит штраф от 2 до 8 базовых величин.