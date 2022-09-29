Налог на профессиональный доход заменит уплату нескольких платежей

Министерство по налогам и сборам недавно анонсировало введение с 1 января 2023 года специального налогового режима для самозанятых – налога на профессиональный доход. Это новый налог для тех, кто не ведет предпринимательскую деятельность, но занимается другой работой, приносящей доход. Взиматься он будет в процентах от полученного профессионального дохода.

Особенность этого налога в том, что он включает обязательные страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения страны и тем самым станет формировать будущую пенсию плательщиков.

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