Налог на профессиональный доход заменит уплату нескольких платежей
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Министерство по налогам и сборам недавно анонсировало введение с 1 января 2023 года специального налогового режима для самозанятых – налога на профессиональный доход. Это новый налог для тех, кто не ведет предпринимательскую деятельность, но занимается другой работой, приносящей доход. Взиматься он будет в процентах от полученного профессионального дохода.
Особенность этого налога в том, что он включает обязательные страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения страны и тем самым станет формировать будущую пенсию плательщиков.
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