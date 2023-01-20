Налог на профессиональный доход: ответы на самые популярные вопросы

С 1 января 2023 года для физических лиц введен специальный налоговый режим - налог на профессиональный доход (НПД). Он предусмотрен для тех, кто работает самостоятельно, не имеет нанимателя и соблюдает ряд других необходимых условий. В процессе перехода на новый налоговый режим много нюансов и деталей, которые интересуют многих. На самые популярные вопросы ответил во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский.

Причины новаций

- Почему было принято решение ввести новый налоговый режим?

- В предыдущие годы физические лица, которым не требовалась регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, могли применять различные налоговые режимы, как правило, основанные на фиксированном платеже, не зависевшем от полученного дохода. Это вызывало ряд сомнений и противоречий. В частности, единый налог оплачивался наперед, и могло случиться так, что плательщик не смог заработать даже эту сумму либо по каким-то обстоятельствам не смог вести деятельность.

Поэтому было принято решение выработать новый налоговый режим - налог на профессиональный доход. Его ключевая особенность в том, что облагается налогом непосредственно полученный доход. Есть доход - с него уплачивается налог, нет дохода - ничего платить не требуется. В мировой практике такие режимы налогообложения считаются наиболее перспективными, так как они самые справедливые.

Переход на НПД является добровольным: сам плательщик решает, нужно это ему или нет. Никакой обязанности тут нет. Но это удобная альтернатива тем налоговым режимам, которые применялись ранее.

Плательщиками налога на профессиональный доход являются физические лица, которым не требуется регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. Сразу оговорюсь: если ИП занимался каким-либо видом деятельности, который на сегодня разрешен плательщикам НПД, тогда он может прекратить предпринимательскую деятельность и смело перейти на новый налоговый режим.

Необходимые условия

- Какие еще условия должны соблюсти физические лица, чтобы уплачивать налог на профессиональный доход?

- По деятельности, доход от которой облагается НПД, они не должны иметь нанимателя и привлекать наемных работников. С первым понятно, наниматель - это юридическое лицо либо иное физическое лицо, которое предоставляет место работы по трудовому договору. Поясню второе условие: уплата НПД предполагает самостоятельную профессиональную деятельность физического лица, которое обладает какими-то навыками. Если есть необходимость привлекать наемных работников, то нужно либо регистрироваться в качестве предпринимателя, либо создавать юридическое лицо.

Если у плательщика НПД есть основное место работы, он может быть даже еще зарегистрирован как ИП, но он ведет абсолютно другую деятельность самостоятельно, то он имеет право применять данный режим. Приведу простой пример. Человек работает на заводе, но в свободное время готов оказывать услуги парикмахера или репетитора, выполнять отдельные виды строительных, отделочных работ. В этом случае у него нет никаких препятствий.

- Какие виды деятельности могут осуществлять плательщики налога на профессиональный доход?

- Тут есть два основных документа. Первый - перечень видов деятельности, установленный постановлением Совета Министров от 8 декабря 2022 года №851. Он включает в себя те виды, которые и ранее были разрешены физическим лицам, например, плательщикам единого налога. То есть те, которые физлица могут осуществлять самостоятельно и без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Это парикмахерские услуги, разработка веб-сайтов, репетиторство, фотосъемка, услуги по уборке помещений, предоставление жилых помещений, принадлежащих по праву собственности, для краткосрочного проживания. Это и аренда имущества, но при условии, что она не приводит к предпринимательской деятельности. Если два и более помещения сдаются одновременно, то это однозначно предпринимательская деятельность, ее можно вести только как ИП или юрлицо.

Дополнительные виды деятельности определены в статье 7 закона от 30 декабря 2022 года №230-З "Об изменении законов по вопросам налогообложения". Там предусмотрен абсолютно новый вид - фрилансерство. Что это значит? Физическое лицо выполняет работы либо оказывает услуги, при этом заказ и результат передаются с использованием интернета. Такая деятельность тоже может облагаться налогом на профессиональный доход. В первую очередь это IT-услуги, но не только. Это любая разрешенная для физлиц деятельность, которая ведется через интернет. Но если заказ на производство товаров нашел в интернете, а товары отправил заказчику почтой - это уже не то. Ключевое правило: заказ взят в интернете, результат передан через интернет.

Кроме того, хочу отметить, что виды деятельности, которую граждане могут вести без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, приведены в статье 1 Гражданского кодекса.

Поступают пожелания по расширению видов деятельности. В планах Министерства по налогам и сборам анализировать эти обращения и прорабатывать с заинтересованными государственными органами. Планируется, что в текущем году после анализа пожеланий граждан в случае поддержки иными госорганами будут внесены предложения по корректировке Гражданского кодекса и расширении перечня видов деятельности для плательщиков налога на профессиональный доход.

Преимущества

- В чем преимущества нового налогового режима, почему на него стоит переходить?

- НПД основан на простоте и удобстве его применения плательщиком. В первую очередь это дистанционное взаимодействие с налоговым органом с помощью приложения. Приложение позволит встать на налоговый учет (если ранее не состояли), зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход, совершать операции, фиксировать сумму полученного дохода, которая будет автоматически передаваться в налоговые органы. Чек о совершенной операции будет передаваться потребителю, заказчику. Его можно передать различными способами: дать отсканировать QR-код, направить на любой мессенджер, СМС-сообщением, при необходимости распечатать. При этом не требуется использовать какие-то кассовые аппараты либо терминалы для приема платежей. Все делается через смартфон.

Кроме того, не требуется представлять никаких налоговых деклараций, отчетности. Как я и говорил, все суммы автоматически поступают в информационные ресурсы налоговых органов. Расчет налога тоже производится налоговым органом. По завершении месяца до 10-го числа он уведомляет плательщика в приложении о подлежащей уплате сумме налога. Уплачивать нужно не позднее 22-го числа следующего месяца.

Приложение имеет много различных функциональных возможностей. Оно позволяет не только формировать чеки, но и выводить аналитику. Приложение можно интегрировать со счетом и принимать оплату в безналичном порядке через банковские карты. Можно выставлять счета ЕРИП. Но опять же при условии, если плательщик заключит договор на обслуживание с банком, откроет счет физического лица и будет с ним работать. Еще раз подчеркну: это не какие-то специальные счета, это обычный счет физического лица, с которого можно дополнительно выпустить карточку и использовать средства.

- А выгодны ли ставки налога?

- По нашему мнению, они весьма выгодные и интересные плательщикам. Основная ставка составляет 10% от полученного дохода. Если работаете с физическими лицами либо иностранными организациями, ставка налога всегда 10%, независимо от размера полученного дохода. Если с белорусскими организациями - то в пределах Br60 тыс. ставка налога составляет 10%, свыше этой суммы - 20%. Плюс данной ставки налога в том, что она включает в себя как налоговый платеж в бюджет, так и отчисления в Фонд социальной защиты населения на пенсионное страхование. То есть не требуется дополнительной уплаты в ФСЗН. 10% - это единый платеж, который далее силами налоговых и финансовых органов распределяется: часть направляется в бюджет, часть - в ФСЗН для пенсионных накоплений. При этом плательщику не требуется дополнительно обращаться в органы фонда - его на учет поставят на основании сведений от налоговых органов.

Лица, получающие пенсии, освобождены от уплаты отчислений в ФСЗН. Поэтому для лиц, получающих любой вид пенсии (по возрасту, по инвалидности), ставка налога уменьшается до 4%.

В качестве дополнительных льгот предусмотрен налоговый вычет в размере Br2 тыс. Эта та сумма дохода, которая не облагается налогом. Иными словами, налоговая база уменьшается на Br2 тыс. Например, плательщик заработал Br500, соответственно налог уплачивать не потребуется. Когда он наконец заработает сумму более Br2 тыс., то с суммы превышения он начнет платить налог на профессиональный доход. Но хочу отметить, что данная льгота применяется только для лиц, впервые зарегистрировавшихся плательщиками НПД. Если деятельность будет прекращена и об этом будут уведомлены налоговые органы через приложение, а впоследствии физлицо примет решение ее возобновить, то вычет не восстанавливается и заново не предоставляется.

- Читатели спрашивают: как быть, если ставка налога должна быть пониженной в связи с инвалидностью, но приложение автоматически считает 10%, и изменить это нельзя?

- Приложение проводит предварительный расчет налога. В итоговой сумме налога, которую будет рассчитывать налоговый орган и информировать плательщика к 10-му числу, будет учитываться информация о получении плательщиком пенсии по возрасту и по инвалидности. Так что в приложении вы всегда будете видеть предварительную сумму, а уже по окончании отчетного месяца налоговый орган посчитает налог с учетом права на льготу. В данном случае он будет посчитан по ставке 4%.

- Что делать в те месяцы, когда не был получен доход? Нужно ли платить какой-то фиксированный налог?

- Еще раз подчеркну: НПД уплачивается именно от полученного дохода. Доход есть - значит, по итогам месяца платим налог. Дохода нет - никаких платежей производить не требуется. И тем более не надо прекращать деятельность, если вы в дальнейшем планируете ее продолжать. Например, в январе плательщик установил себе приложение, зарегистрировался, уведомил налоговые органы о начале деятельности. В январе получил доход, в феврале уплатил за него налог. Потом в феврале и марте дохода не было, значит, платить не надо. В мае получен доход, значит, по итогам месяца опять уплачивается налог. Так что НПД - простой режим, основанный на принципе: заработал - уплатил налог. Его преимущества будут способствовать росту количества плательщиков.

Свежая статистика

- Много ли тех, кто уже перешел на новый налоговый режим?

- Приведу статистику. По состоянию на 19 января применение данного налогового режима начали практически 15,5 тыс. физических лиц. Через мобильное приложение ими уже проведено более 70 тыс. операций на сумму более Br4 млн. Основные виды услуг, которые наиболее востребованы у плательщиков налога на профессиональный доход, - это парикмахерские и косметические услуги, репетиторство. Подавляющее большинство проведенных расчетов - именно по таким видам деятельности. Другие виды деятельности тоже пользуются популярностью, пусть и не такой большой. Это и фотосъемка, и аренда имущества, и предоставление жилых помещений для краткосрочного проживания, ремонт одежды, обуви и так далее. Так что все виды деятельности востребованы нашими плательщиками.

Думаю, те, кто уже попробовал использовать приложение и применять данный режим, оценили удобство и простоту. Просто скачать, установить, зарегистрироваться и буквально сразу можно вести деятельность, принимать выручку, проводить операции, передавать чеки своим контрагентам.

- Поступает очень много вопросов о новом налоговом режиме. На самые частые из них вы ответили. Где найти ответы тем, кто хочет выяснить еще какие-то нюансы?

- Министерство по налогам и сборам планирует в ближайшее время запустить дополнительный сервис на официальном сайте налоговых органов с вопросами и ответами. На данном сервисе будут оперативно размещаться ответы на волнующие людей вопросы по новому налоговому режиму "Налог на профессиональный доход", в том числе и на те, на которые я не успел ответить во время онлайн-конференции. Сервис планируем сделать интересным, с рубриками и хештегами, чтобы было удобно смотреть и искать нужную информацию.

Кроме того, на сайте есть отдельная страничка, посвященная налогу на профессиональный доход. Там есть разъяснения, описаны преимущества. Подробно рассказано, как использовать приложение, вплоть до видеоуроков и небольших коротких роликов по разным направлениям.