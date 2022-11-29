Наличие и условия хранения продукции в стабфондах проверяют в Могилевской области

29 ноября представители профсоюзов вместе с Комитетом госконтроля провели мониторинги четырех организаций агропромышленного комплекса Могилевского района. Именно столько стабилизационных фондов заложено вблизи областного центра.



Помимо ФПБ и КГК в мероприятиях приняли участие специалисты МАРТ и Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Напомним, что в нынешнем году, учитывая нестабильную ситуацию на рынке продовольствия, объемы стабфондов значительно увеличены. Кроме этого, в постановлении Совмина от 04.10.2022 № 658 указаны товары, которые закладываются в стабилизационные фонды:

производство которых носит сезонный характер. К ним отнесены свежие картофель, белокочанная капуста, морковь, свекла, репчатый лук и яблоки;

запасы которых необходимо создать с учетом обеспечения сбалансированности потребительского рынка.

Именно благодаря стабилизационным фондам в межсезонный период в белорусских магазинах можно приобрести овощи и фрукты белорусского производства по приемлемым ценам. Однако в прошлые годы Федерация профсоюзов неоднократно обращала внимание на проблему нехватки на рынке отечественной плодоовощной продукции.

«Мы готовы поставить в торговые сети значительно больше», – говорит Виталий Нис, директор компании «Арника-Агро». «Урожайность в этом году 4 тысячи тонн. В стабфонд заложили полторы тысячи.» – добавляет глава аграрной компании.

Ответственность за сохранность и наличие продукции в магазинах несут обе стороны. В контрактах на поставки прописаны сроки и объемы. Для аграриев это гарантии того, что продукция будет продана. Для торговых сетей – спокойствие за наполнение прилавков без оглядки на импорт.

“Новые правила, отраженные в постановлении Совмина дают гарантии, что белорусские потребители не останутся без местной продукции. Сегодня мы видим наполненность складов, системы контроля освещенности, влаги, температурного режима. Все это дает уверенность, что и зимой, и весной наши покупатели будут обеспечены качественной плодоовощной продукцией» – говорит Татьяна Марочкова, заместитель председателя Могилевского областного объединения профсоюзов.

В ОАО «Кадино» подтверждают: здесь в стабилизационный фонд страны заложено 1515 тонн капусты. Хранят ее при температуре 0…-1 градус. При таких условиях потребительские свойства, а главное полезные вещества сохранятся до мая месяца.

Отгрузка продукции в фирменную сеть уже расписана помесячно. Кроме этого в «Кадино» выполняют и социальную нагрузку. Овощи реализуют в больницы и сады.

Картофель, яблоки, капуста, свекла и другая плодоовощная продукция в тысячах тонн находится на хранении и в крестьянско-фермерских хозяйствах. Склады Царевых и Зайцевых не только расположились рядом. Фермеры поддерживают друг друга: предоставляют свои хранилища для сохранности продукции.

В КФХ Царева хранится 1 200 тонн картофеля. Это в два раза больше, чем закладка по стабфонду. А значит, сыты будем, уверен глава фермерского хозяйства.

По завершению мониторинга по закладке продукции в стабфонды ведущий государственный инспектор Комитета госконтроля Беларуси по Могилевской области Тамара Белягова отметила: – “Стабфонды заложены в полном объеме во всех хозяйствах. Сегодня мы промониторили состояние овощехранилищ, проверили температурный режим, при котором хранится продукция, изучили договоры по реализации. Нарушений не установлено”.

Напомним, до 1 декабря аграрии должны наполнить закрома и сформировать стабилизационный фонд страны. И с этой задачей многие уже справились.

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