Наладить отношения с сыном. Он жил с отцом 16 лет

В редакцию обратилась бобруйчанка Елена Сергеевна с непростой жизненной ситуацией. Женщина рассказала, что 16 лет назад развелась с мужем, младшему сыну тогда исполнилось 10 лет. По постановлению суда ребенок остался жить с отцом.

– После развода я осталась без жилья. Это и сыграло свою роль. По предписанию суда родственники мужа не должны были препятствовать моему общению с сыном. Однако на протяжении многих лет они не давали мне видеться с ребенком, при попытках встречи вызывали милицию. Бывшая свекровь всячески настраивала сына против меня. Сейчас ему 26 лет, мы не общаемся. Я очень хочу наладить с ним отношения. Но на контакт он не идет. Внес меня в черный список. Я не знаю, как быть. Это очень меня угнетает, не дает спокойно жить и спать, – сетует Елена Сергеевна.

Отвечает семейный и детский психолог Светлана Глагола:

– Самое важное для каждой матери – это понимание, что ее ребенок находится в безопасности. В данном случае «ребенку» уже ничего не угрожает, он сформировался в самосто­ятельную личность и может сам о себе позаботиться. То, что произошло в жизни, никак нельзя изменить, а потому не стоит в этом всем искать свою вину – так сложились обстоятельства. Обычно дети, когда вырастают, ищут своих родителей. И что бы ребенку ни говорили, он придет к тому, что сам выйдет на связь. Пока этого не произошло, нужно сконцентрироваться на настоящем. На сегодняшний момент очень важно организовать поддержку и возможность реализовать себя в любой из жизненных сфер, чтобы восстановить травмированную часть личности.

Выплесните накопившуюся боль в письме, а потом сожгите его. Напишите это письмо от руки, в нем не оправдывайтесь и не пытайтесь что-то объяснить, а выплесните накопившиеся чувства. Впустите в жизнь положительную энергию. Если на сегодняшний момент вы совсем не видите ничего позитивного, начинайте с самого начала – своего детства. Вспомните, что вам тогда было интересно: изучать что-то, читать, рисовать или, может, вы любили танцевать? Найдите и присоединитесь к сообществу по интересам, где разделяют ваши увлечения. Так вы почувствуете поддержку и сопричастность к судьбам других.

Я описала только первые шаги, они самые сложные. Занимают продолжительное время и требуют много сил. Когда вы это сделаете, станет понятнее, куда двигаться дальше. Если самостоятельно это сделать не удается, советую обратиться к специалисту, который поможет и поддержит на каждом этапе по восстановлению и поддержанию психики и здоровья.