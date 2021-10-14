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Религия

Накануне праздника Покрова епископ Серафим совершил всенощное бдение в Никольском кафедральном соборе

bobreparhiya.by 48 0

Накануне праздника Покрова епископ Серафим совершил всенощное бдение в Никольском кафедральном соборе

13 октября накануне праздника Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, епископ Серафим совершил всенощное бдение в Никольском кафедральном соборе города Бобруйска. Об этом сообщает пресс-служба Бобруйской епархии.

Его Преосвященству сослужили клирики Бобруйской епархии: настоятель Никольского кафедрального собора иерей Сергий Гусар, иерей Алексий Болотов, иеромонах Димитрий (Мамонов), диакон Павел Журавский.

Богослужебные песнопения  исполнил хор Никольского кафедрального собора.

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