Накануне праздника Покрова епископ Серафим совершил всенощное бдение в Никольском кафедральном соборе

13 октября накануне праздника Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, епископ Серафим совершил всенощное бдение в Никольском кафедральном соборе города Бобруйска. Об этом сообщает пресс-служба Бобруйской епархии.

Его Преосвященству сослужили клирики Бобруйской епархии: настоятель Никольского кафедрального собора иерей Сергий Гусар, иерей Алексий Болотов, иеромонах Димитрий (Мамонов), диакон Павел Журавский.

Богослужебные песнопения исполнил хор Никольского кафедрального собора.