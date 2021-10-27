Найдена причина тяжелых осложнений при COVID-19.Как болезнь поражает мозг человека и можно ли с этим бороться?

Ученые из Лилльского, Любекского, Геттингенского и Франкфуртского университетов, Института Пастера, Национального института здравоохранения и медицинских исследований Франции и Университета Сантьяго-де-Компостела изучили образцы мозга 40 умерших пациентов, 17 из которых умерли от COVID-19. Проведенная ранее магнитно-резонансная томография мозга показала, что у больных повреждены капилляры мозга, находящиеся в ГЭБ. Поэтому исследователи обратили внимание именно на них.

Окрасив образцы фронтальной коры, ученые выявили у заболевших коронавирусной инфекцией значительный рост числа нитевидных структур диаметром от 0,5 до одного микрометра, в которых не было найдено следов эндотелиальных клеток. На число этих структур не влияло ни то, находился ли пациент на искусственной вентиляции легких, ни то, был ли он в реанимации, — что исключало версию их образования из-за гипоксии. Все свидетельства говорили в пользу того, что причиной образования этих структур является отмирание эндотелиальных клеток. Исследователям удалось воспроизвести результаты на модельных животных — хомяках и мышах. У первых длина нитевидных структур увеличивалась на четвертый день после заражения.

Для того чтобы установить, действительно ли SARS-CoV-2 заражает эндотелиальные клетки, исследователи проанализировали экспрессию генов в полученных у мышей образцах. Выяснилось, что эндотелиоциты действительно экспрессируют ряд рецепторов, связывающихся с вирусом, — в частности, NRP1, играющего важную роль в образовании новых сосудов. При этом экспрессия ACE2 — наиболее известных «ворот» для коронавируса в клетке — не была такой уж значительной.