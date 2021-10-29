Найден способ 100-процентной защиты человека от коронавируса COVID-19. О комбинации препаратов для получения сильного иммунитета от инфекции SARS-COV-2 28 октября рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передают РИА Новости.

Эксперт заявил об эффективности последовательной иммунизации препаратом «Спутник V» и ревакцинации новой назальной вакциной. При этом специалист заявил о необходимости проведения клинических испытаний, чтобы убедиться в результативности такого комплекса мер.

«Такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот», - заявил Александр Гинцбург.

По его словам, такие шаги помогут защититься как от тяжелого течения заболевания COVID-19, так и от самого инфицирования коронавирусом.

Это будет происходить благодаря появлению независимого барьера на уровне местного иммунитета, который образуется после приема назальной вакцины. Предполагается, что он не позволит вирусу проникать в организм.

pogovorim.by