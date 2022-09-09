Наиболее высокий уровень лесистости в Кличевском, Осиповичском, Чериковском и Глусском районах Могилевщины

Ежегодно в третье воскресенье сентября в Беларуси отмечается День работников леса (в 2022 года – 18 сентября). В сфере лесоводства и лесозаготовок в 2021 году трудились 6,2 тысячи человек (1,4% всего занятого населения области. На начало года общая площадь лесного фонда Могилевской области составила 1 281,2 тысячи гектаров. Площадь покрытых лесной растительностью земель Могилевщины составляет 38,8%.

- Наиболее высокий уровень лесистости наблюдается в Кличевском (58,6%), Осиповичском (56,5%), Чериковском (52,5%) и Глусском (51,7%) районах, - сообщили в Главном статуправлении региона. - В 2021 году мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению проведены на общей площади 6,4 тыс. гектаров, в том числе посев и посадка лесов – на 4,9 тыс. гектаров (селекционным посадочным и улучшенным посевным материалом - 2,7 тыс.га, на вырубках - 4,1 тыс. га, хвойных пород - 3,6 тыс. га, на землях, загрязненных цезием, 1,4 тыс. га). А также заготовлено 26,8 тонны семян древесных и кустарниковых пород.

Ежегодно в Могилевской области проводятся масштабные работы по защите лесов от вредителей и болезней, в частности (в 2021 г.), биологическим методом – на площади 8,3 тыс. га, что на 23,4% больше, чем годом ранее; химическим – на площади

0,2 тыс. га.