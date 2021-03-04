Награды лучшим! Тружениц Первомайского района поздравили с Международным женским днем

В канун 8 марта в администрации Первомайского района прошло торжественное мероприятие с участием представительниц различных профессий.

На праздник были приглашены более 20-ти бобруйчанок, которые трудятся в сферах ЖКХ, учреждениях образования, здравоохранения, на предприятиях города. Всех их отличает профессионализм, активная гражданская позиция, инициативность и высокие показатели в работе.

«В преддверии вашего праздника – праздника весны, хочется в первую очередь сказать слова признательности просто за то, что вы есть. Вы дарите жизнь, благодаря вам мы сталкиваемся с такими понятиями как любовь, нежность, забота. Хочется пожелать всем простого женского счастья, чтобы вас окружали достойные сильные мужчины, и вы всегда могли ощутить крепкое плечо рядом. С праздником вас, дорогие женщины!», – поздравил присутствующих глава администрации Первомайского района Виталий Власевич.

Гостьи были награждены почетными грамотами и благодарностями от администрации района, Бобруйского городского объединения профсоюзов, Первомайской районной организации Бобруйска Республиканского общественного объединения «Белая Русь» и Первомайского районного комитета ОО «БРСМ».

Музыкальным подарком стало выступление юных солистов заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь Образцовая страдная студия «Росы».