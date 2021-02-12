Надо работать всем вместе, чтобы выполнять поставленные задачи – делегат ВНС

Надо работать всем вместе, чтобы выполнять поставленные задачи. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА главный врач 1-й городской клинической больницы, председатель Белорусской ассоциации врачей, председатель Минской городской организации республиканского общественного объединения "Белая Русь" Дмитрий Шевцов во время работы VI Всебелорусского народного собрания.

Дмитрий Шевцов рассказал, что это третье по счету Всебелорусское народное собрание, в котором он участвует. Делясь впечатлениями от нынешнего, он отметил: "Я бы сказал, что это были фундаментальные решения, особенно с учетом современных реалий. Минувший, 2020 год, был очень сложным как для Беларуси, так и для всего мира с учетом коронавируса. Это был период, когда практически рухнули экономики многих стран. Безусловно, эпидемия сказалась и на Беларуси".

"Благодаря сдержанной политике мы все же смогли удержаться и не потерять внешних рынков. Но второе полугодие минувшего года - это возникшее деструктивное движение, протестные настроения с призывами останавливать производство. Были предприняты попытки всячески дестабилизировать экономику в и без того критической ситуации. Страна выстояла, - сказал Дмитрий Шевцов. - Сейчас мы видим, что страна продолжает развиваться. Приняты важные решения на ближайшие пять лет - в социальной сфере, здравоохранении, образовании, экономике, сельском хозяйстве. Что касается сельского хозяйства, то еще 10 лет назад мы не могли даже подумать, что IT-сфера будет настолько интегрирована в АПК. Чтобы выйти на качественное развитие, как раз и необходимо внедрение всех этих новшеств. Не снимается с повестки дня и дальнейшее развитие малых городов".

"Мы все вместе должны работать, чтобы выполнять задачи, направленные на развитие Беларуси", - резюмировал делегат.