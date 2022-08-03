Надо ли учитывать пожелания работника при составлении графика отпусков?

Работница одного из промышленных предприятий Бобруйска в конце прошлого года при составлении графика отпусков сообщила нанимателю, что выбрала первую половину года, но тот не учел ее пожелания и запланировал законный отдых на ноябрь. Женщина посчитала свои права нарушенными и обратилась за помощью в Могилевское областное объединение профсоюзов.

В профсоюзе Марии Савченко (имя и фамилия изменены по этическим причинам. – Прим. авт.) разъяснили ее права и обязанности.

– В соответствии с частью 1 статьи 168 Трудового кодекса (ТК) при составлении графика трудовых отпусков наниматель учитывает мнение работника о времени его ухода в отпуск, но этого сделано не было. А в статье 167 ТК указано, что отпуск за второй и последующие рабочие годы предоставляется в любое время рабочего года согласно графику. Рабочий год у трудящихся считается исходя из даты принятия на работу. У бобруйчанки он начинался с 1 июля, поэтому при планировании трудового отпуска нанимателем не были учтены законные требования работника, – рассказала главный правовой инспектор труда Могилевского областного объединения профсоюзов Инна Чеботаревская.

По результатам рассмотрения обращения нанимателю рекомендовано внести изменение в график отпусков на 2022 год и предоставить работнице отпуск до истечения рабочего года.