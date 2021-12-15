«Надо будет кое-где по-новому выстроить страну». Лукашенко о работе после принятия обновленной Конституции

Если народ Беларуси на референдуме поддержит проект обновленной Конституции, то за этим последует большая и ответственная работа, чтобы в ряде вопросов по-новому выстроить страну. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с активом Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Важно, что будет потом. Нам придется перелопатить сотни нормативно-правовых актов. Надо выстроить страну в целом. Не только в плане нормативно-правовой культуры, но нам надо будет организационно кое-где по-новому выстроить страну. Это моя важнейшая задача как Президента. За меня никто эти вопросы не решит. Я должен организовать эту работу вместе с правительством, губернаторами, председателями гор- и райисполкомов, вместе с вами - активом. Для того, чтобы страна стабильно стояла на тех опорах, на которых должна стоять", - заявил глава государства.

"Уверен, если вы немножко больше поработаете, пошевелитесь по-настоящему, мы решим любые проблемы. Ни в одной стране, я уверен, ни у одного Президента, как у меня, нет таких людей, как вы", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко еще раз обратил внимание: "Референдум не под Лукашенко. Поймите вы наконец: не проголосуют люди за изменение Конституции, останется эта, "авторитарная" Конституция - об этой Конституции любой президент будет мечтать".

Глава государства отметил, что пора перераспределить полномочия между органами власти, но в то же время важно не допустить разбалансировки и концентрации всех полномочий в одних руках. Беларусь должна остаться монолитным государством, чтобы в стране не было двоевластия.

"Я не хочу, чтобы наши дети были батраками. Мы прошли тот путь, когда из-под плетки не выходили, когда бегали в лаптях и работали на всех, - подчеркнул он. - Я не хочу, чтобы здесь была Речь Посполитая, как наши соседи говорят, от "можа до можа". Они хотят всю Беларусь в состав Польши. Не будет этого. Это наша страна".