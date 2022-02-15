Надежда Лазаревич назначена заместителем председателя Минского горисполкома

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 февраля рассмотрел кадровые вопросы, передает корреспондент БЕЛТА.

Надежда Лазаревич, генеральный директор холдинга «Бобруйскагромаш» обратилась ко всему трудовому коллективу через сайт предприятия 14 февраля.

Дорогие коллеги, уважаемые друзья!

С особой теплотой и любовью хочу выразить слова благодарности всему трудовому коллективу холдинга «Бобруйскагромаш», друзьям и партнерам за содействие, поддержку, профессиональное мужество, работоспособность и самоотдачу в наше общее дело, в развитие сельскохозяйственного машиностроения.

Совместными усилиями, работая много и сообща, за три года плодотворной деятельности нам удалось вывести холдинг «Бобруйскагромаш» на качественно новый уровень:

мы вышли на чистую прибыль еще в 2019 году и продолжаем уверенно держать этот показатель;

увеличили объемы производства продукции почти в 2 раза;

среднемесячная заработная плата увеличилась на 168,0%.

освоили выпуск новых видов сельскохозяйственной техники;

увеличили экспорт на 178,4%;

расширили рынок сбыта. На сегодняшний день продукция холдинга реализуется более чем в 50 странах мира. Предприятие активно осваивает рынки Африки и Ближнего Востока;

приросли новыми предприятиями холдинга;

увеличили инвестиции в новое технологическое оборудование;

расширили социальную инфраструктуру предприятия.

Убеждена, что и в дальнейшем «Бобруйскагромаш» ждет успех и процветание!

Для меня большая честь быть назначенной на пост заместителя Председателя Минского горисполкома. Это назначение – возможность реализации моего потенциала на благо развития и процветания столицы нашей Республики.

Желаю Вам и Вашим семьям здоровья и благополучия!

Искренне Ваша, Лазаревич Н.А.

P.S.: Надежда Лазаревич смогла выработать действенную стратегию по управлению работой сложного многопрофильного гиганта белорусского машиностроения.

Она – единственная женщина в системе Министерства промышленности, возглавляющая холдинг, в составе которого шесть предприятий и почти 3 000 работающих. Под ее руководством достигнут положительный результат финансово-хозяйственной деятельности холдинга «Бобруйскагромаш», обеспечено выполнение основных показателей развития эффективности.