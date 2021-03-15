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Надежда города и страны! Юные бобруйчане получили паспорта из рук главы города

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Надежда города и страны! Юные бобруйчане получили паспорта из рук главы города

Сегодня, 15 марта, страна отмечает День Конституции Республики Беларусь. В этот день стало доброй традицией торжественно вручать паспорта юным бобруйчанам, добившимся значительных успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности. Главный документ из рук председателя Бобруйского городского исполнительного комитета Александра Студнева и памятные сувениры из рук председателя Бобруйского городского Совета депутатов Михаила Желудова получили 20 юных бобруйчан.

– Дорогие ребята, нам с вами повезло: мы живем в мирной процветающей стране, и самое главное – в независимой стране, – отметил в поздравительном выступлении Александр Викторович. – Цените то, что вы сегодня имеете, доверяйте нашему государству и делайте его прекраснее! Своим трудом и успехами, знаниями и талантами, высокими результатами в олимпиадах, соревнованиях и конкурсах вы доказываете, что именно вам строить будущее и писать историю. И я уверен, что мы услышим ваши имена не только здесь, на вручении паспортов. Сегодня вы сделали первый шаг во взрослую жизнь, а впереди еще много достижений, свершений и открытий. В этот замечательный светлый праздник, в День Конституции Республики Беларусь, хочу пожелать вам, ребята, удачи и успехов. А всем бобруйчанам и жителям страны – крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

Паспорта граждан Республики Беларусь получили:

  • Будеев Иван, учащийся средней школы №30
  • Величко Ксения, учащаяся средней школы №19
  • Григорчик Алина, учащаяся средней школы №11
  • Ерошевич Вероника, учащаяся средней школы №30
  • Зайцев Максим, учащийся средней школы №4
  • Капустин Валентин, учащийся гимназии №1
  • Кравчук Егор, учащийся гимназии №1
  • Красноносова Ольга, учащаяся средней школы №11
  • Коробчук Кристина, учащаяся гимназии №1
  • Мороз Владислав, учащийся гимназии №1
  • Наследникова Сабина, учащаяся гимназии-колледжа искусств
  • Парфененко Елена, учащаяся гимназии-колледжа искусств
  • Сакун Кирилл, учащийся средней школы №9
  • Старнакова Василиса, учащаяся гимназии-колледжа искусств
  • Сурба Юлиана, учащаяся средней школы №30
  • Талатынник Мария, учащаяся гимназии №1
  • Харченко Татьяна, учащаяся средней школы №19
  • Шкарапут Владислав, учащийся гимназии №3
  • Шкуринская Ирина, учащаяся гимназии №2
  • Циыг Дарья, учащаяся средней школы №26

Подробности читайте в свежем номере «БЖ»

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