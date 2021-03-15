Надежда города и страны! Юные бобруйчане получили паспорта из рук главы города
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Сегодня, 15 марта, страна отмечает День Конституции Республики Беларусь. В этот день стало доброй традицией торжественно вручать паспорта юным бобруйчанам, добившимся значительных успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности. Главный документ из рук председателя Бобруйского городского исполнительного комитета Александра Студнева и памятные сувениры из рук председателя Бобруйского городского Совета депутатов Михаила Желудова получили 20 юных бобруйчан.
– Дорогие ребята, нам с вами повезло: мы живем в мирной процветающей стране, и самое главное – в независимой стране, – отметил в поздравительном выступлении Александр Викторович. – Цените то, что вы сегодня имеете, доверяйте нашему государству и делайте его прекраснее! Своим трудом и успехами, знаниями и талантами, высокими результатами в олимпиадах, соревнованиях и конкурсах вы доказываете, что именно вам строить будущее и писать историю. И я уверен, что мы услышим ваши имена не только здесь, на вручении паспортов. Сегодня вы сделали первый шаг во взрослую жизнь, а впереди еще много достижений, свершений и открытий. В этот замечательный светлый праздник, в День Конституции Республики Беларусь, хочу пожелать вам, ребята, удачи и успехов. А всем бобруйчанам и жителям страны – крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой.
Паспорта граждан Республики Беларусь получили:
- Будеев Иван, учащийся средней школы №30
- Величко Ксения, учащаяся средней школы №19
- Григорчик Алина, учащаяся средней школы №11
- Ерошевич Вероника, учащаяся средней школы №30
- Зайцев Максим, учащийся средней школы №4
- Капустин Валентин, учащийся гимназии №1
- Кравчук Егор, учащийся гимназии №1
- Красноносова Ольга, учащаяся средней школы №11
- Коробчук Кристина, учащаяся гимназии №1
- Мороз Владислав, учащийся гимназии №1
- Наследникова Сабина, учащаяся гимназии-колледжа искусств
- Парфененко Елена, учащаяся гимназии-колледжа искусств
- Сакун Кирилл, учащийся средней школы №9
- Старнакова Василиса, учащаяся гимназии-колледжа искусств
- Сурба Юлиана, учащаяся средней школы №30
- Талатынник Мария, учащаяся гимназии №1
- Харченко Татьяна, учащаяся средней школы №19
- Шкарапут Владислав, учащийся гимназии №3
- Шкуринская Ирина, учащаяся гимназии №2
- Циыг Дарья, учащаяся средней школы №26
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