Над чем работают лауреаты конкурса «100 молодых талантов Национальной академии наук Беларуси»

Каждый год в Беларуси создаются новые разработки, совершаются научные открытия и ведется множество важных для страны исследований. Активное участие в этом принимают и молодые ученые нашей страны. Так, в начале января этого года были определены лауреаты ежегодного конкурса "100 молодых талантов Национальной академии наук Беларуси" за 2022 год. По случаю Дня науки корреспондент БЕЛТА пообщалась с новоизбранными победителями и узнала, над чем они работают, почему участвовали в конкурсе и что планируют на 2023 год.

Исследования истории Беларуси времен СССР, новая книга и конференции в регионах

Заведующий отделом научно-информационной работы ГНУ "Институт истории Национальной академии наук Беларуси" кандидат исторических наук Александр Барановский отметил, что сфера его научных интересов довольна разнообразна.

"Я исследую актуальные вопросы истории белорусской государственности, место и роль Витебской губернии в государственно-территориальном устройстве Беларуси времен СССР в 1919-1924 годы, а также историю органов государственной власти в межвоенный период. Кроме того, поскольку сам явлюсь уроженцем Сенненского района, занимаюсь исследованием своих родных мест - историей Сенненщины", - рассказал молодой ученый.

Помимо прочего, заведующий отделом научно-информационной работы ГНУ "Институт истории Национальной академии наук Беларуси" постоянно пишет различные работы, публикует материалы, статьи, а также участвует в конференциях и форумах.

"На данный момент у меня подготовлена и уже находится в издательстве книга, посвященная одному из руководителей Беларуси времен СССР. Она должна выйти в феврале этого года", - поделился своими планами Александр Барановский.

Также молодой ученый возглавляет отдел научно-информационной работы. По его словам, в 2022 году отдел организовал две конференции, одна из которых прошла в Сенно, а вторая - в Витебске.

"В этом году у нас запланирована конференция "Толочинский край. Культура и наследие региона", которая пройдет 15-16 июня непосредственно в Толочине. Она будет посвящена 590-летию первого упоминания Толочина в письменных источниках. Планируется довольно масштабное мероприятие. Кроме того, наш отдел работает в рамках плановых заданий и тем, которые утверждены на год", - подчеркнул Александр Барановский.

Говоря о своей мотивации участия в конкурсе и включении в банк данных "100 молодых талантов НАН Беларуси", он отметил, что главной причиной было получение гранта на поездку за границу.

"Участвовать в различных мероприятиях, в том числе за рубежом - большая возможность для ученых. Так, в конце 2022 года я принял участие в пленарном заседании конференции в Армении. Конечно, хорошо, когда цифровые технологии дают возможность участвовать в различных конференциях по всему миру дистанционно, но ничего не заменит живого общения. С одной стороны, это участие в мероприятии, а с другой - работа в архивах. К примеру, московские архивы для человека, который занимается 20 веком, - это основной массив информации наравне с белорусскими, поэтому зарубежные поездки ко всему прочему дают возможность выявить новые сведения для нашей работы", - заявил заведующий отделом научно-информационной работы ГНУ "Институт истории Национальной академии наук Беларуси".

Полупроводники, альтернативные источники энергии и сотрудничество с Китаем

Научный сотрудник лаборатории оптической спектроскопии полупроводников ГНПО "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению" кандидат физико-математических наук Ольга Бородавченко рассказала об изучении полупроводников и новых материалов для оптоэлектроники.

"На данный момент я работаю над проектом, который представляла в качестве своих научных результатов для конкурса "100 молодых талантов НАН Беларуси". Сейчас я изучаю полупроводниковые твердые растворы (купрум, индий, галлий, селен). В перспективе на основе этих материалов изготавливаются солнечные элементы", - отметила Ольга Бородавченко.

Она пояснила, что солнечные элементы используются для производства альтернативных источников энергии. По словам молодой ученой, такие источники не оказывают пагубного воздействия на экологию.

Говоря о планах на 2023 год, Ольга Бородавченко рассказала о развитии нового перспективного направления, также посвященного разработке новых материалов. Кроме того, есть задел на будущее по сотрудничеству в этом направлении со специалистами из Китая.

"Я хотела привлечь внимание к вопросу, который исследую, ведь полупроводники - это наше все. Если об этой теме будут больше знать и говорить, это станет предпосылкой к тому, что полупроводники будут больше изучать. Так, у нас появится возможность для более качественных и разнообразных исследований, а возможно, даже развития технологического направления в этой сфере", - подчеркнула научный сотрудник лаборатории оптической спектроскопии полупроводников ГНПО "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению".

Что касается поддержки молодых ученых, Ольга Бородавченко добавила, что в НАН Беларуси есть различные премии, стипендии, а также конкурсы, к которым стараются привлечь молодежь.

Генная инженерия и разработки компонентов для вакцин нового образца

Старший научный сотрудник лаборатории молекулярной биотехнологии ГНУ "Институт микробиологии Национальной академии наук Беларуси" кандидат биологических наук Илья Казловский рассказал, что работает над получением генных инженерных штаммов.

"Они продуцируют разные белки или ферменты, необходимые для нашей дальнейшей научной работы или для фармакологического синтеза лекарственных субстанций. На данный момент мы работаем над получением усилителей вакцин - это низкомолекулярные соединения, которые будут улучшать иммунный ответ на введение вакцины. Мы получаем их с помощью ферментативного синтеза. Когда генный инженерный фермент получен, с помощью него синтезируем необходимые нам молекулы", - пояснил Илья Казловский.

Также он добавил, что ведет работу по получению белка, который необходим для производства вакцины против респираторно-синцитиального вируса крупного рогатого скота.

"На данный момент у нас идет основной проект, в ходе которого мы с помощью генной инженерии получаем небольшую часть этого вируса. Эту часть в последствие используют в вакцине для того, чтобы у коров формировался иммунитет к целому вирусу. Хоть такие вакцины и есть у нас на рынке, они уже старого поколения. Как правило, в них используется целый вирус, но, заменяя его на небольшой компонент, мы приводим вакцину к более современному поколению, и она становится субъединичной. Таким образом, мы можем повысить ее эффективность", - заявил молодой ученый.

Он отметил, что сейчас у ГНУ "Институт микробиологии Национальной академии наук Беларуси" есть год на основные исследования данного белка.

"Мы не имеем права работать с животными и вирусами, но можем работать с генно-инженерной областью. Так, проверка самой вакцины и белка лежит на нашей головной организации - Витебской ветеринарной академии. Отмечу, что в учреждении уже проверили данный белок и результаты показали, что он работает. После завершения последних исследований начнется освоение и запуск данной вакцины в производство, ее будут внедрять в хозяйства для вакцинирования животных", - подчеркнул Илья Казловский.

Говоря о конкурсе, молодой ученый поделился, что до подачи заявки не знал про него, но после разговора с директором института задумался о подаче своей кандидатуры.

"Тогда я подумал, почему бы не попробовать? Ведь участие в таких конкурсах в любом случае имеет большой вес как для карьеры, так и для резюме. А когда узнал, что меня внесли в банк данных, был приятно удивлен, но никак не ожидал такого результата", - заключил Илья Казловский.

Общее число молодых ученых, единовременно входящих в банк данных "100 молодых талантов Национальной академии наук Беларуси", не может превышать 100 человек, а ежегодное количество лауреатов конкурса - не более 20 человек.

Лауреаты конкурса включаются в банк данных "100 молодых талантов Национальной академии наук Беларуси" (с выдачей соответствующего сертификата) и в резерв руководящих кадров НАН Беларуси, получают ежегодный грант на участие в международном научном, научно-организационном или научно-практическом мероприятии (конференции, симпозиумы, научные школы, краткосрочные стажировки и другое) и ежегодную премию в размере до 7 базовых ставок в период вхождения в банк данных.

Нахождение в банке данных кандидатов наук - до достижения ими 35-летнего возраста, докторов наук - до 45 лет.