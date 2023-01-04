Национальные павильоны Беларуси откроются на семи новых маркетплейсах Китая

Национальные павильоны Беларуси откроются на 7 новых онлайн-площадках, сообщили в пресс-службе индустриального парка "Великий камень".

В посольстве Беларуси в КНР состоялась церемония вручения согласований по открытию электронных национальных павильонов белорусских товаров на семи новых электронных площадках. В мероприятии приняло участие руководство посольства Беларуси и СЗАО "Компания по развитию индустриального парка". Во время переговоров отмечено, что Национальный павильон Беларуси, запущенный на китайских онлайн-площадках в 2022 году, достиг отличных результатов. Стороны обсудили итоги работы и дальнейшее сотрудничество в рамках проекта.

Национальный павильон Беларуси – проект в области электронной коммерции, призванный популяризировать белорусскую продукцию среди китайских потребителей. Помимо этого, павильон на платформе Douyin в непринужденной форме знакомит пользователей с культурой Беларуси, ее достопримечательностями, историей и выдающимися людьми.

По материалам belta.by.