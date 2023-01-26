Нацбанк запустил конкурс видеороликов «Деньги имеют значение»

«Деньги имеют значение». Конкурс видеоблогеров с говорящим названием запустил Нацбанк. Участие может стать прибыльным - главный приз тысяча рублей!

Чтобы за него побороться нужно снять ролик на тему финансов. В этом году задача творческая: видео о супергерое с любой сверх способностью. Ежегодно темы меняются – от разумного заимствования до цифровой грамотности. В прошлых конкурсах раскрыли вопросы инфляции, ценовой стабильности, сбережений и другие.

Надежда Годес, советник отдела финансовой грамотности управления информации и общественных связей Национального Банка Беларуси: «Мы впечатляемся каждый раз, просматривая видеоролики, насколько много творческих людей, насколько интересное виденье у детей и молодежи. Интересуются, изучают вопрос как-то, разрабатывают сценарий, почти всегда это командно: совместно с учителями, родителями. Эти ролики очень активно используются учителями при преподавании курса по основам финансовой грамотности. Одно дело, когда говорит учитель, другое – дети детям».

Ролики ждут до 12 марта, а победителей определят не позднее 27. Денежные призы предусмотрены также за вторые и третьи места в каждой из трех возрастных категорий – детской, юношеской и взрослой.

Все подробности конкурса – на портале финансовой грамотности.

По материалам ОНТ