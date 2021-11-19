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Экономика

Нацсовет по трудовым и социальным вопросам предложил установить с 1 января МЗП в размере Br457

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Нацсовет по трудовым и социальным вопросам предложил установить с 1 января МЗП в размере Br457

Национальный совет по трудовым и социальным вопросам предлагает установить с 1 января 2022 года месячную минимальную зарплату в Br457. Об этом корреспонденту сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

В Минске сегодня онлайн проходит заседание Национального совета по трудовым и социальным вопросам под председательством стороны профсоюзов. В заседании участвуют министр труда и социальной защиты Ирина Костевич (член Национального совета) и заместитель министра Игорь Старовойтов. Один из вопросов повестки - обсуждение предложения правительства установить размер минимальной заработной платы на 2022 год.

С 15 ноября 2021 года вступил в силу Закон от 7 мая 2021 года №98-З "Об изменении законов по вопросам социальных нормативов и минимальной заработной платы". Согласно нормам закона, размер месячной минимальной заработной платы устанавливает Совет Министров по предложению Национального совета по трудовым и социальным вопросам.

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