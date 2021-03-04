“Нация может развиваться только на позитивных идеях” – Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны

Глава государства обратил внимание, что традиционная церемония вручения госнаград и генеральских погон имеет особый смысл в Год народного единства. "Как бы пафосно это ни звучало, для меня вы представляете передовой отряд армии добра, созидания, людей творческих и самое главное - нацеленных на результат. И это очень важно. Ведь нация, которая заботится о завтрашнем дне, может сплотиться и успешно развиваться только на позитивных идеях и делах. Каждый из вас работает на Отечество и народ. Своим трудом вы делаете нашу страну сильнее и краше ", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"За годы независимости у нас сформировалось общество, которое хорошо осознает, что фундамент единства народа и его успешного будущего - упорный созидательный труд, сплоченность и взаимовыручка, - заявил Президент. - По-другому быть не должно. Ведь мы живем на родной земле, мы единый народ, любим свою страну и сделаем все, чтобы дети и внуки жили в мире и согласии".

Участниками церемонии стали более 30 человек - представители армии и силовых структур, а также многодетные матери и женщины, достигшие больших профессиональных высот.

"Сегодня по традиции мы вручаем генеральские погоны настоящим мужикам, которые привыкли прямо смотреть в глаза опасности и хорошо знают цену миру и человеческой жизни", - отметил Президент. Он также приветствовал сотрудников милиции, адресовал им особые слова благодарности и поздравил с профессиональным праздником, который отмечается сегодня. "Позвольте в этот день выразить всем им глубочайшую признательность. Вам низкий поклон от имени белорусского народа", - добавил Александр Лукашенко.

Обращаясь к представительницам прекрасного пола, глава государства обратил внимание на несоизмеримо высокую роль женщин. "Судьбой определено, что предназначение мужчины - защищать. В то время как предназначение женщины - быть хранительницей очага, семейных ценностей и национальных традиций", - сказал он.

"Вы в буквальном смысле слова дарите жизнь, помогаете маленькому человеку сделать первые шаги, открываете для него огромный мир. Вы все успеваете: заботитесь о родных и близких, создаете атмосферу тепла и уюта в доме, постоянно учитесь, достигаете больших профессиональных успехов, активно участвуете в общественных делах и политике и частенько превосходите нас, мужиков, - продолжил Президент. - В том, что мы все вместе построили и отстояли независимую Беларусь, - в этом и ваша огромная заслуга. Наша заслуга тоже немалая, но помните: мы это все делали для вас. Как бы мы ни кичились, как бы ни возводили себя в абсолют, мы все делаем ради вас. Не было бы вас, не было бы тех дел, которые присущи настоящим мужикам".

Особо теплые слова признательности и восхищения Александр Лукашенко адресовал многодетным матерям: "Вы выполняете свою главную и важную миссию на земле. И если честно, не только за себя, но и за тех, кто сегодня пока родил одного или двоих. И не надо говорить, что женщины - это слабый пол. Вы сильные, и вы сильнее нас".

"Вы не просто ответственно и добросовестно относитесь к делу, но и нам, мужчинам, даете мотивацию к труду, вдохновение для творчества, становитесь опорой в трудных ситуациях, - сказал глава государства. - Белорусские женщины - это не просто наше богатство. Это - достояние белорусской нации".

Поздравив еще раз всех собравшихся с наградами и званиями, Александр Лукашенко отметил, что проведение подобных торжественных церемоний стало доброй традицией в Беларуси.

"Абсолютно убежден, что эта добрая традиция сохранится навсегда, - подчеркнул он. - Низкий вам поклон за верность стране и народу, за ваш труд во благо нашего Отечества".

Орденом Почета награждены главный врач Витебского областного клинического родильного дома Елена Леонович и оператор машинного доения ОАО "Тишовка" Светлана Добровольская, орденом Франциска Скорины - директор гимназии №33 Минска Оксана Якубовская, медалью Франциска Скорины - артистка Национального академического театра имени Янки Купалы Ольга Нефедова. В числе награжденных медалью "За трудовые заслуги" - первый заместитель председателя Национального статистического комитета Елена Кухаревич, орденом "За службу Родине" III степени - начальник главного управления внутренних дел Мингорисполкома Михаил Гриб, начальник управления аварийно-спасательных служб и ликвидации ЧС МЧС Сергей Новик.

За воспитание пяти и более детей Александр Лукашенко вручил ордена Матери. В числе награжденных - музыкальный работник Песчанского учебно-педагогического комплекса детский сад - средняя школа Анна Бодрак, преподаватель спецдисциплин технологического колледжа Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Инна Постник.

Почетные звания присвоены работникам агропромышленного комплекса, органов внутренних дел, Вооруженных сил.

Генеральские погоны Президент вручил начальнику штаба - первому заместителю командующего войсками Западного оперативного командования ВС Владимиру Куприянюку, заместителю председателя Госпогранкомитета Роману Подлиневу, заместителю министра внутренних дел - командующему внутренними войсками Николаю Карпенкову, начальнику Службы безопасности Президента Дмитрию Шахраеву, начальнику Оперативно-аналитического центра при Президенте Андрею Павлюченко, заместителю министра внутренних дел - начальнику криминальной милиции Геннадию Казакевичу.

Вручив ордена, медали и генеральские погоны, Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что нынешние награды имеют особый вес в нынешней ситуации. "Как и звания, которые только что получили наши полковники. Это люди, которые как никогда заслужили их, пройдя через серьезные мужские испытания прошлого года. Это люди, на которых можно положиться, это люди, способные защитить нашу страну. И вы должны быть абсолютно уверены, что не только вы, но и ваши дети находитесь под нашей железной защитой. Мы действительно вас никому не отдадим", - обратился глава государства к женской половине присутствующих.