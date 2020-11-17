Национальный правовой портал представил новый ресурс для студентов

В Международный день студента, который отмечается сегодня, Национальный правовой интернет-портал предлагает студентам и всем, кто хочет ими стать, новый ресурс "От поступления до распределения: полезные правовые акты для студентов", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт портала.

Законодательством урегулирован порядок образовательного процесса и образовательных отношений, закреплены условия и гарантии для профессионального становления молодых людей, их полноценного личностного развития. Основные направления правового регулирования представлены в форме интерактивной инфографики.

Каждая пиктограмма дает доступ к подборке основных правовых актов по вопросам поступления в учебное заведение, прохождения практики и аттестации, распределения и перераспределения, назначения стипендии и иных денежных выплат, предоставления места в общежитии и льгот на проезд, получения образования на платной основе. Отдельный раздел посвящен получению образования в нашей стране иностранными гражданами.

Инфографический ресурс предоставляет и иные сервисы. В частности, предусмотрена возможность обсудить правовое регулирование в сфере образования, внести предложения по его совершенствованию, а также реализован переход ко всему массиву законодательства Беларуси для ознакомления с иными правовыми актами по этой теме.