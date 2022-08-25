Национальный центр электронных услуг расширил возможности использования ID-карт, сообщили в пресс-службе НЦЭУ.

Услугу 6.5.12 "Предоставление доступа к базе данных атрибутных сертификатов", которая доступна всем потребителям, а также услугу 6.5.13 "Предоставление доступа к базе данных атрибутных сертификатов для подписчиков, имеющих лицензию на КПСИС", которая доступна потребителям, ранее получившим услугу 122.3 "Издание технологического сертификата для КПСИС на 1 год с предоставлением лицензии" можно получить, обратившись с заявкой в НЦЭУ. При этом доступ к базе данных атрибутных сертификатов предоставляется потребителю на срок действия полученной лицензии.

Новые электронные услуги оказываются в автоматическом режиме по технологии "система - система". Атрибутные сертификаты предоставляются на основании запроса, который содержит серийный номер сертификата открытого ключа ЭЦП. Для получения услуги потребителю необходимо предварительно реализовать в своей информационной системе API для взаимодействия с базой данных атрибутных сертификатов, организовать доступ к сети передачи данных, заключить договор на оказание услуги, организовать защищенное соединение и получить реквизиты для настройки своей информационной системы.

ID-карта, выдача которой началась 2021 году, является не только официальным документом, очно удостоверяющим личность, но и доступным средством для совершения юридически значимых действий в цифровом мире (электронная идентификация и личная ЭЦП владельца ID-карты). Одним из способов подтверждения полномочий владельца ID-карты в соответствии с законодательством является атрибутный сертификат.

Атрибутный сертификат - электронный документ, изданный доверенным в Беларусь поставщиком услуг (Республиканский удостоверяющий центр) и содержащий информацию о полномочиях физического лица, являющегося владельцем личного ключа ЭЦП, на подписание определенных видов электронных документов, а также об иных полномочиях, предоставленных ему от имени организации, в том числе индивидуального предпринимателя.

Владельцу информационной системы, в которой совершаются юридически значимые действия, для работы с атрибутным сертификатом необходимо было получить его непосредственно у владельца ID-карты (в свою очередь владелец ID-карты, получивший дополнительно атрибутный сертификат, должен его предварительно скачать с облачного хранилища с использованием уникального логина/пароля, который нужно еще вспомнить или найти среди бумаг и извещений в электронной почте) с последующей установкой на локальном рабочем месте, либо на сервер.

"Новые услуги НЦЭУ позволят упростить этот процесс за счет автоматического предоставления в информационную систему из базы данных нужного актуального атрибутного сертификата в любой момент", - пояснил начальник Республиканского удостоверяющего центра Владимир Басько.

Стоит отметить, что ID-карта является одним из средств ЭЦП, наравне с другими, которые распространяет НЦЭУ в рамках государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь. Новые услуги НЦЭУ применимы для любых таких средств.